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Венесуэльские социалисты заявили о рекордной явке на выборах в Конституционную ассамблею

Международная панорама
31 июля, 4:19 UTC+3 ТАСС

При этом один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес утверждает, что выборы не нашли широкой поддержки населения

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ТАСС, 31 июля. Рекордное число венесуэльцев проголосовало на выборах в Конституционную ассамблею. Такую оценку озвучил в воскресенье вечером заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

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Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы. Досье

"Это относится к полномочиям Национального избирательного совета (НИС), а не нашим, но я гарантирую, что явка была рекордной", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television. По словам Кабельо, люди продолжают голосовать на выборах даже после 20:00 по местному времени (03:00 понедельника мск).

Ранее вице-председатель НИС Сандра Облитас, сообщила, что официальное закрытие участков для голосования отложено до 19:00 (02:00). При этом она отметила, что, если после этого времени на пунктах будут оставаться желающие исполнить свой гражданский долг, они продолжат работу до последнего в очереди избирателя.

Губернатор штата Миранда и один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес, в свою очередь, утверждает, что выборы не нашли широкой поддержки населения. "Явка сегодня не достигла даже 15%, необходимых для созыва КА (на референдуме - прим. ТАСС) в соответствии с 348-й статьей Конституции Боливарианской Республики Венесуэла", - написал он в своем Twitter.

По итогам выборов будут определены 545 человек, которые войдут в состав КА. Из них 364 человека будут представлять территориальные образования, восемь - индейские народы, 173 - различные социальные группы.

Принятое в мае решение президента Николаса Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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