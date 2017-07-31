Опрос: деятельность лидера Южной Кореи поддерживают почти 75% населения страны

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СЕУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента Республики Корея (РК) одобряют 74,7% жителей страны. Как сообщает телеканал YTN, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Realmeter в период с 24 по 26 июля среди 1,5 тыс. совершеннолетних жителей разных регионов РК.
"Уровень поддержки Мун Чжэ Ина оказался самым высоким за последние три недели, увеличившись на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей", - отмечает YTN. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 18,7% опрошенных - на 0,6% меньше, чем на прошлой неделе.
Кроме того, в поддержку правящей Демократической партии "Тобуро" высказались 54,7% опрошенных, что на 4,3% больше, чем неделю назад. Уровень популярности оппозиционной Корейской партии свободы сократился на 0,9%, составив 15,1%. Партию Справедливости поддерживают 6,2% респондентов, Народную партию - 4,9%, партию "Парын" - 4,8%.
Статистическая погрешность при обработке данных составляет 2,5% при уровне достоверности 95%.