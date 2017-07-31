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Reuters: США могут запретить поставки американской нефти Венесуэле

Международная панорама
31 июля, 4:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, июля. /ТАСС

Американское сырье используют при производстве венесуэльского экспортного сорта нефти

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ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американское правительство намерено ужесточить односторонние санкции в отношении Венесуэлы в связи с проведенными ею вопреки призывам Вашингтона выборов в Конституционную ассамблею (КА). Об этом сообщило в воскресенье из американской столицы информационное агентство Reuters, ссылающееся на неназванных должностных лиц США.

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Согласно изложенным ими сведениям, администрация Дональда Трампа изучает в том числе вариант введения запрета на поставки Венесуэле американской сырой нефти. Плотность этого американского сырья меньше, чем венесуэльского. Оно используется Венесуэлой для разбавления собственной тяжелой нефти и отправки получаемой смеси на экспорт.

Однако введение эмбарго на поставки венесуэльской нефти в США якобы не ожидается. Между тем газета The Washington Post на прошлой неделе отмечала, цитируя официальных лиц исполнительной ветви власти США, что "рассматриваются все варианты действий, включая запрет [на импорт] венесуэльской нефти", который потенциально стал бы достаточно болезненным для Каракаса. В соответствии с данными газеты, США приобретают примерно треть ежедневного объема добычи нефти в Венесуэле, составляющего около 2,1 млн баррелей.

Кроме того, речь идет о возможном расширении черного списка официальных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют рестрикции в виде запрета на выдачу въездных виз в США и блокирования их активов в американской банковской системе. Новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Каракаса еще не утверждены, но могут быть приняты уже в понедельник, отметило Reuters.

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О намерении властей США действовать по этому сценарию предупредили в среду на специальном брифинге для журналистов, организованном Белым домом, представители американской администрации. "Если президент Венесуэлы Николас Мадуро осуществит своей план проведения выборов в Конституционную ассамблею, то будут приняты быстрые экономические меры. Вопрос о том, какими будут эти меры, зависит от того, что произойдет 30 июля", - отметил один из ведущих брифинга. Его коллега добавил, что "санкции в отношении нефтяного сектора (Венесуэлы) рассматриваются", что "изучаются все возможные шаги".

КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Подписанный в мае приказ Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения предварительного референдума, привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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