Министр иммиграции Австралии: угроза теракта в стране сохраняется

СИДНЕЙ, 31 июля. /ТАСС/. Министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон высказал предположение, что полиция проведет новые аресты в рамках начатого в конце прошлой недели расследования террористического заговора, предположительно, с целью уничтожения гражданского самолета.

"Возможны новые аресты", - сказал министр в понедельник утром в интервью телекомпании ABC. "Угроза никуда не исчезла, она не уменьшилась", - подчеркнул он, обратившись ко всем людям, которые могут что-то знать о заговоре, немедленно связаться с полицией.

В минувшее воскресенье премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл сообщил, что полиция и спецслужбы провели в субботу крупную совместную операцию по предотвращению террористического заговора, целью которого, вероятно, было уничтожение самолета. "Операция продолжается, к настоящему времени четыре человека арестованы, полиция изъяла значительный объем материалов", - уточнил он. Глава правительства также проинформировал, что в главных аэропортах страны вводятся дополнительные меры безопасности.

Власти пока воздерживаются от каких-либо комментариев продолжающейся антитеррористической операции.