Экс-глава госуправления по безопасности на производстве в КНР подозревается в коррупции

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины в понедельник объявила о начале расследования в отношении бывшего главы государственного управления по контролю за безопасностью на производстве КНР Ян Хуаньнина. Об этом говорится в сообщении комиссии.

"Ян Хуаньнин подозревается в серьезном нарушении партийной дисциплины, а также принципов партии", - говорится в документе.

В Китае в отношении членов КПК сначала проводится внутрипартийное расследование, после чего комиссия по проверке дисциплины может вынести решение о передаче дела органам судебной власти.

Кампания по борьбе с коррупцией была активизирована в Китае после прихода к власти в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.