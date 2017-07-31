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Венесуэльская оппозиция объявила о продолжении протестов против действий властей

Международная панорама
31 июля, 5:46 UTC+3 ТАСС

По данным оппозиции, жертвами насилия на акциях протеста 29 и 30 июля стали не менее 16 человек

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ТАСС, 31 июля. Оппозиция Венесуэлы в понедельник проведет общенациональную акцию протеста против действий властей и созыва Конституционной ассамблеи (КА). Об этом сообщил один из главных политических противников президента Николаса Мадуро, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. 

"Уже завтра, начиная с полудня, начнется протест по всей стране", - цитирует политика оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" в своем Twitter.

По данным оппозиции, жертвами насилия на акциях протеста в субботу и воскресенье стали не менее 16 человек.

В Венесуэле 30 июля прошли выборы в КА. Этот однопалатный орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны.

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Заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил о рекордной явке, в то время как представители оппозиции сообщили, что она не достигла "даже 15%, необходимых для созыва КА". В списки избирателей в стране были внесены порядка 19,4 млн человек.

Принятое в мае решение Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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