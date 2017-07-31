Госдеп: США продолжат принимать меры против "архитекторов авторитаризма" в Венесуэле

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ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Правительство США намерено принимать меры против "архитекторов авторитаризма" в Венесуэле. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, "США осуждают навязанные 30 июля выборы в Конституционную ассамблею".