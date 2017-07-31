Эксперт: рамки металлоискателей в метро Санкт-Петербурга нецелесообразны

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Установка рамок металлоискателей и досмотр пассажиров на входах на станции после апрельского теракта в метро Санкт-Петербурга являются нецелесообразными и контрпродуктивными мерами. Такое мнение в интервью ТАСС высказал начальник службы безопасности электропоездов Северного направления штата Нью-Йорк (Metro-North Railroad) Майкл Метц.

Он более десяти лет работает в системе Metro-North Railroad, которая подчиняется управлению транспорта штата Нью-Йорк и была основана в 1983 году. Сеть железных дорог охватывает семь мостов и два подземных туннеля, 124 станции в семи округах Нью-Йорка и двух округах соседнего штата Коннектикут, достигает суммарной протяженности 1,247 тысяч км.

Металлоискатели не оправдывают надежд

"Я убежден, что данная мера вызовет образование таких больших очередей, что неминуемо приведет пассажиров в ярость. Терпению каждого человека есть предел", - пояснил он. "Подобные устройства требуют наличия специально обученного персонала, отдельного помещения для досмотра [людей и вещей], но при этом пассажиропоток не иссякает. Мы перевозим гораздо больше пассажиров, чем авиакомпании", - пояснил начальник службы безопасности, уточнив, что в аэропортах металлоискатели вполне оправданы.

"Я в курсе, что федеральные ведомства пробивают идею установки более крупногабаритных, комплексных и совершенных рам детекторов. Кроме того, имеются устройства, предназначенные для выявления иных видов угроз, например, взрывчатки различных типов и химвеществ поражающего действия. Это здравая идея, а вот металлодетекторы стопроцентно не оправдают надежд. Они потребуют слишком много людских ресурсов и обойдутся очень дорого", - заключил Метц.

Предупреждать пассажиров

В Нью-Йорке главный упор делается на постоянном напоминании людям о необходимости быть все время начеку. "Нужно постоянно пробрасывать пассажирам информацию о необходимости не терять бдительности. Как здесь, так и, вероятно, в Санкт-Петербурге нелишне напоминать людям, чтобы они смотрели по сторонам, обращали внимание на то, кто сидит рядом или напротив. Конечно, наши сотрудники службы безопасности делают это гораздо профессиональнее, но лишние десятки или сотни глаз не помешают, а только придутся кстати", - подчеркнул Метц.

По его словам, в сфере обеспечения безопасности на транспорте обновление инструкций с учетом новых реалий занимает от двух до пяти лет. "Я занимаюсь своим делом более десяти лет. В определенный момент понял, что за последние годы пропускная система явно устарела, я подготовил проект новой, направил на рассмотрение в соответствующую инстанцию. Примерно через два года моя система заработала. Теперь это закон, высеченный в граните", - похвалился Метц. С его точки зрения, в МТА инструкции постепенно и поэтапно обновляются каждый год, "претерпевая своего рода процесс естественной эволюции".

Он также отметил действия машиниста во время теракта в метро Санкт-Петербурга. "Насколько я понимаю, взрыв произошел в одном из вагонов поезда на перегоне между двумя станциями. Машинист поезд не остановил, а продолжал вести его к станции. Это было верное решение, которое дает очень хорошее представление о том, как мы в идеале хотим действовать в подобных обстоятельствах, это целесообразная мера для снижения рисков, возникающих после взрыва", - подчеркнул Метц.

"Мы в Нью-Йорке стараемся в схожей ситуации действовать именно так: сначала быстро перевести пассажиров из вагона, в котором что-то произошло, в другие вагоны, как можно дальше от места инцидента", - добавил он.

Теракт в Санкт-Петербурге

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 14 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны более ста человек. По делу арестованы 12 человек, срок следствия установлен до 3 октября.

Ространснадзор провел проверку систем обеспечения безопасности Петербургского метрополитена и выявил ряд нарушений. Кроме того, было принято постановление правительства РФ от 5 апреля 2017 года об обеспечении антитеррористической защищенности объектов.

На основании этого документа Петербургский метрополитен приступил к организации службы транспортной безопасности. Так, несколько дней на нескольких станциях осуществляется досмотр пассажиров на наличие металлических предметов и их срабатывание при проходе через стационарные металлодетекторы. В случае срабатывания звукового и светового индикатора пассажир направляется на дополнительный досмотр, который проводится в наземном вестибюле станций посредством инженерно-технических средств. В связи с тем, что технические средства реагируют на телефоны, монеты и другие металлические предметы, на входе в метро образовывались очереди, что приводило к временному закрытию станций.

Как сообщил журналистам 25 июля глава Ространснадзора Виктор Басаргин, это ведомство предложило скорректировать новые требования к безопасности метрополитенов, принятые после теракта в метро Санкт-Петербурга. "Сразу после трагедии (в метрополитене Петербурга) правительством подписано постановление, которое утвердило новое положение о безопасности метрополитена. И когда мы осуществляли проверку, мы ее проводили уже по новым требованиям. При этом уже в рамках новых требований, отрабатывая их на профилактических мероприятиях, мы видим некоторые недостатки", - сказал Басаргин.

Ранее сообщалось, что ГУП "Петербургский метрополитен" к 1 октября создаст новую службу транспортной безопасности с численностью около 2 тыс. сотрудников. Также планировалась дополнительная закупка оборудования для обеспечения безопасности в метро.