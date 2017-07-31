В Сеуле признали, что Пхеньян создал рабочую технологию МБР

СЕУЛ, 31 июля. /ТАСС/. КНДР удалось успешно освоить технологию преодоления боеголовкой плотных слоев атмосферы, что является ключевым моментом для создания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в понедельник заявил глава парламентского комитета по обороне Республики Корея Ким Ён У в интервью радиостанции KBS.

По его словам, южнокорейские военные внимательно изучили снятую 28 июля японскими очевидцами видеозапись, запечатлевшую момент входа северокорейской боеголовки в плотные слои атмосферы. "На записи видно, что исходящее от падающего объекта свечение очень ровное", - заметил Ким Ён У. По его мнению, это свидетельствует о том, что боевая часть ракеты выдержала критически высокие температуры и перегрузки, не развалилась и не сгорела в воздухе, поразив заданную цель.

Глава комитета по обороне также заметил, что Пхеньяну удалось и существенно повысить точность ракеты. "Тот факт, что Север осуществил пуск, несмотря на возможность случайно попасть по Японии, говорит о его способности эффективно контролировать траекторию полета", - подчеркнул Ким Ён У. По данным южнокорейских военных, боеголовка упала в 150 км от острова Хоккайдо в исключительной экономической зоне Японии.

Депутат предположил, что новый пуск МБР говорит о желании Пхеньяна начать с США диалог о его ракетно-ядерной программе и другим проблемам региональной безопасности. Политик отметил, что дальность полета северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Таким образом под теоретический удар попадают такие американские города, как Вашингтон и Нью-Йорк.

"Этот факт может полностью изменить ситуацию в области безопасности в Северо-Восточной Азии", - заметил Ким Ён У.

КНДР 28 июля провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Дальность полета составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. Ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо.