Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сеуле признали, что Пхеньян создал рабочую технологию МБР

Международная панорама
31 июля, 6:33 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 31, июля. /ТАСС

Военные изучили видеозапись, запечатлевшую вход боеголовки в плотные слои атмосферы, и сделали вывод, что боевая часть ракеты выдержала критически высокие температуры и перегрузки

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 31 июля. /ТАСС/. КНДР удалось успешно освоить технологию преодоления боеголовкой плотных слоев атмосферы, что является ключевым моментом для создания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в понедельник заявил глава парламентского комитета по обороне Республики Корея Ким Ён У в интервью радиостанции KBS.

Читайте также новости по теме:
Ракетные запуски в КНДР
© Сергей Фадеичев/ТАСС

КНДР пообещала жесткий ответ в случае усиления санкций со стороны США

США и Япония провели учения в районе Корейского полуострова

Трамп заявил, что Китай ничего не делает для решения проблемы КНДР

По его словам, южнокорейские военные внимательно изучили снятую 28 июля японскими очевидцами видеозапись, запечатлевшую момент входа северокорейской боеголовки в плотные слои атмосферы. "На записи видно, что исходящее от падающего объекта свечение очень ровное", - заметил Ким Ён У. По его мнению, это свидетельствует о том, что боевая часть ракеты выдержала критически высокие температуры и перегрузки, не развалилась и не сгорела в воздухе, поразив заданную цель.

Глава комитета по обороне также заметил, что Пхеньяну удалось и существенно повысить точность ракеты. "Тот факт, что Север осуществил пуск, несмотря на возможность случайно попасть по Японии, говорит о его способности эффективно контролировать траекторию полета", - подчеркнул Ким Ён У. По данным южнокорейских военных, боеголовка упала в 150 км от острова Хоккайдо в исключительной экономической зоне Японии.

Депутат предположил, что новый пуск МБР говорит о желании Пхеньяна начать с США диалог о его ракетно-ядерной программе и другим проблемам региональной безопасности. Политик отметил, что дальность полета северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Таким образом под теоретический удар попадают такие американские города, как Вашингтон и Нью-Йорк.

"Этот факт может полностью изменить ситуацию в области безопасности в Северо-Восточной Азии", - заметил Ким Ён У.

КНДР 28 июля провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Дальность полета составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. Ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
2
Министр экономики ФРГ: проект санкций США против РФ идет вразрез с международным правом
3
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
4
Кириленко назвал невероятной победу российских баскетболисток на ЧМ среди девушек
5
Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ
6
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье
7
Российские баскетболистки победили американок в финале ЧМ среди игроков не старше 19 лет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама