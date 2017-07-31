ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) придают большое значение развитию отношений с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. Об этом заявил командующий ВВС НОАК генерал-полковник Ма Сяотянь на церемонии открытия состязаний "Авиадартс-2017".

"В современной меняющейся структуре международных отношений обе стороны [Россия и Китай] имеют общие интересы и стратегические потребности. В последние годы главы наших государств оказывают друг другу поддержку в международных и региональных вопросах, постоянно укрепляют стратегическое сотрудничество", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте министерства обороны КНР.

"Вооруженные силы России и Китая поддерживают тесные долгосрочные отношения, поддерживают визиты на высоком уровне, постоянно проводят совместные учения и соревнования, а также ведут профессиональное сотрудничество в различных областях, - добавил Ма Сяотянь. - Отношения между воздушными силами России и Китая успешно развиваются, ВВС НОАК придают большое значение развитию отношений с ВКС РФ и готовы продолжать проведение совместных тренировок, а также сотрудничать в области противоракетной обороны, логистики и оборудования".

Международные состязания "Авиадартс" проводятся в Китае впервые. В этом году соревнуются летчики из двух стран - России и КНР. В программу конкурса включены восемь номинаций, предусматривающих сложные элементы пилотирования, навигации, стрельбы и специальные задания для различных родов авиации.

Конкурс "Авиадартс" проходит в рамках Армейских международных игр, которые в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. В играх участвуют команды из 28 стран. Семь государств отправили на состязания наблюдателей.