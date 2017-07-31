Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВВС НОАК придают большое значение развитию отношений с ВКС РФ

Международная панорама
31 июля, 6:58 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 31, июля. /ТАСС

ВС России и Китая постоянно проводят совместные учения и соревнования, а также ведут профессиональное сотрудничество в различных областях, отметили в минобороны КНР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) придают большое значение развитию отношений с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. Об этом заявил командующий ВВС НОАК генерал-полковник Ма Сяотянь на церемонии открытия состязаний "Авиадартс-2017".

"В современной меняющейся структуре международных отношений обе стороны [Россия и Китай] имеют общие интересы и стратегические потребности. В последние годы главы наших государств оказывают друг другу поддержку в международных и региональных вопросах, постоянно укрепляют стратегическое сотрудничество", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте министерства обороны КНР.

"Вооруженные силы России и Китая поддерживают тесные долгосрочные отношения, поддерживают визиты на высоком уровне, постоянно проводят совместные учения и соревнования, а также ведут профессиональное сотрудничество в различных областях, - добавил Ма Сяотянь. - Отношения между воздушными силами России и Китая успешно развиваются, ВВС НОАК придают большое значение развитию отношений с ВКС РФ и готовы продолжать проведение совместных тренировок, а также сотрудничать в области противоракетной обороны, логистики и оборудования".

Международные состязания "Авиадартс" проводятся в Китае впервые. В этом году соревнуются летчики из двух стран - России и КНР. В программу конкурса включены восемь номинаций, предусматривающих сложные элементы пилотирования, навигации, стрельбы и специальные задания для различных родов авиации.

Конкурс "Авиадартс" проходит в рамках Армейских международных игр, которые в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. В играх участвуют команды из 28 стран. Семь государств отправили на состязания наблюдателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
2
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье
3
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
4
Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ
5
"Известия": Москва может асимметрично ответить Варшаве на закон о сносе памятников
6
Кириленко назвал невероятной победу российских баскетболисток на ЧМ среди девушек
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама