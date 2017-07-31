Audi сократит расходы на $12 млрд для создания электромобилейЭкономика и бизнес 31 июля, 7:36
Эксперты: запуск телемедицины в России потребует 3-5 летОбщество 31 июля, 7:24
В Сеуле признали, что Пхеньян создал рабочую технологию МБРМеждународная панорама 31 июля, 6:33
"Катюша" станет гимном Армейских игр в КитаеАрмия и ОПК 31 июля, 6:06
Крупные авиакомпании РФ в 2018 году не будут летать в Якутск из-за реконструкции аэропортаЭкономика и бизнес 31 июля, 5:32
"Спартак" и "Краснодар" сыграют в матче чемпионата России по футболуСпорт 31 июля, 5:14
Госдеп: США продолжат принимать меры против "архитекторов авторитаризма" в ВенесуэлеМеждународная панорама 31 июля, 5:08
Курс юаня обновил максимум 2016 годаЭкономика и бизнес 31 июля, 5:03
"Известия": Москва может асимметрично ответить Варшаве на закон о сносе памятниковПолитика 31 июля, 4:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) придают большое значение развитию отношений с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. Об этом заявил командующий ВВС НОАК генерал-полковник Ма Сяотянь на церемонии открытия состязаний "Авиадартс-2017".
"В современной меняющейся структуре международных отношений обе стороны [Россия и Китай] имеют общие интересы и стратегические потребности. В последние годы главы наших государств оказывают друг другу поддержку в международных и региональных вопросах, постоянно укрепляют стратегическое сотрудничество", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте министерства обороны КНР.
"Вооруженные силы России и Китая поддерживают тесные долгосрочные отношения, поддерживают визиты на высоком уровне, постоянно проводят совместные учения и соревнования, а также ведут профессиональное сотрудничество в различных областях, - добавил Ма Сяотянь. - Отношения между воздушными силами России и Китая успешно развиваются, ВВС НОАК придают большое значение развитию отношений с ВКС РФ и готовы продолжать проведение совместных тренировок, а также сотрудничать в области противоракетной обороны, логистики и оборудования".
Международные состязания "Авиадартс" проводятся в Китае впервые. В этом году соревнуются летчики из двух стран - России и КНР. В программу конкурса включены восемь номинаций, предусматривающих сложные элементы пилотирования, навигации, стрельбы и специальные задания для различных родов авиации.
Конкурс "Авиадартс" проходит в рамках Армейских международных игр, которые в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. В играх участвуют команды из 28 стран. Семь государств отправили на состязания наблюдателей.