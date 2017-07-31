Явка на выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы составила 41,53%

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ТАСС, 31 июля. Свыше 8 млн избирателей приняли участие в воскресных выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы, явка составила 41,53%. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.
"Баланс очень положительный, потому что выиграл мир, а когда выигрывает мир, выигрывает Венесуэла, несмотря на насилие, венесуэльцы смогли выразить свое мнение", - сказала Лусена.
Ранее в тот же день заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что явка на выборы оказалась "рекордной".
В то же время, по данным оппозиции, венесуэльцы совсем не спешили на участки для голосования. По утверждениям одного из лидеров оппозиции Энрике Каприлеса, явка "не достигла даже 15%, необходимых для созыва КА (на референдуме - прим. ТАСС) в соответствии с 348-й статьей конституции Боливарианской Республики Венесуэла". Хулио Борхес, спикер Национальной ассамблеи, на пресс-конференции в воскресенье рассказал, что власти намерены объявить о том, что в голосовании приняли участие "8,5 млн человек".
Принятое в мае решение президента Николаса Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.