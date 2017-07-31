Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: турецкие войска вошли в Сирию в районе Кобани

Международная панорама
31 июля, 7:54 UTC+3 ТАСС ТАСС 31, июля. /ТАСС

"Силы народной самообороны", передает агентство Firat, предупредили о готовящемся ответе в том случае, если Турция не покинет территорию кантона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 июля. /ТАСС/. Турецкие войска вошли в курдский самоуправляемый кантон Кобани на севере Сирии. Об этом сообщило в понедельник курдское агентство Firat.

По его данным, ВС республики вошли на территорию Сирии в районе деревень Бобене и Сифтеке к западу от Кобани, разместив там свои силы. Это произошло в воскресенье в районе 21:30.

"Силы народной самообороны", передает агентство, предупредили о готовящемся ответе в том случае, если Турция не покинет территорию кантона.

Официального подтверждения данной информации со стороны Турции пока не последовало.

В конце июня турецкая газета Milliyet сообщила об окончании подготовительных работ ВС Турции для проведения наземной операции в другом курдском Кантоне - Африн, который находится под контролем Рабочей партии Курдистана и "Силами народной самообороны".

Смотрите также

Джаафари: сирийские беженцы возвращаются в свои дома, несмотря на усилия Турции

Эрдоган назвал усилия Москвы и Анкары по Сирии примером для международного сообщества

Глава сирийской делегации в Астане отметил негативную позицию Турции

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
2
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье
3
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
4
Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ
5
"Известия": Москва может асимметрично ответить Варшаве на закон о сносе памятников
6
Кириленко назвал невероятной победу российских баскетболисток на ЧМ среди девушек
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама