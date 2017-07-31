Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая

ТАСС, 31 июля. Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа готовят ряд санкционных мер в отношении Китая. Об этом два чиновника американской администрации, чьи имена не называются, сообщили в понедельник газете Politico.

По их данным, меры, разрабатываемые в Белом доме, могут включать в себя ограничения в торговле, а также другие экономические санкции. "Два чиновника в администрации сообщили Politico, что высшие советники президента Дональда Трампа проводят в кулуарах совещания с тем, чтобы разработать пакет экономических мер, направленных на наказание Китая", - пишет газета.

Источники сообщили, что обсуждения, проходившие на минувших выходных, продолжатся в понедельник, а окончательное решение будет принято в течение недели. "Однако эти представители сказали, что пока слишком рано говорить о том, каким будет решение президента", - отметило издание. Представитель Белого дома на запрос газеты не ответил.

Трамп неоднократно подвергал критике Китай за его "бездействие" в отношении КНДР. В субботу он вновь заявил о своем "разочаровании" Пекином.

"Наши [американские] прежние глупые лидеры позволили им [китайцам] зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на [двусторонней] торговле. Однако они [китайские руководители] ничего не делают для нас с Северной Кореей, только говорят. Мы больше не позволим, чтобы это продолжалось. Китай легко мог решить эту проблему!" - написал руководитель вашингтонской администрации в своем Twitter.