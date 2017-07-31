Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В день выборов в Венесуэле в ходе протестов были убиты 11 человек

Международная панорама
31 июля, 9:29 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что еще почти 100 человек задержаны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 июля. Одиннадцать венесуэльцев были убиты и почти 100 задержаны в ходе акций протеста в день выборов в Конституционную ассамблею. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter исполнительный директор неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

Смотрите также

"Глубокое разочарование": реакция латиноамериканских стран на выборы в КА Венесуэлы

"По данным на 21:30 (04:30 мск), было подтверждено 11 убийств в ходе протестов за сегодняшний день (воскресенье, 30 июля - прим. ТАСС) и пять - за 29 июля", - написал он. Среди жертв насилия один служащий Национальной гвардии и как минимум трое несовершеннолетних.

По данным неправительственной организации, больше всего задержаний произошло в штатах Сулия (34 человека) и Тачира (14 человек). Остальные 48 протестующих были взяты под стражу в штатах Ансоатеги, Арагуа, Баринас, Боливар, Карабобо, Кохедес, Лара, Миранда, Мерида, Монагас, Трухильо и в столице страны Каракасе.

Принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве Конституционной ассамблеи, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье
2
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
5
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
6
На Урале возбуждено дело по факту нападения мужчины на беременную жену в роддоме
7
Сбербанк восстановил работу сервиса "Сбербанк-онлайн"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама