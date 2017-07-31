В день выборов в Венесуэле в ходе протестов были убиты 11 человек

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ТАСС, 31 июля. Одиннадцать венесуэльцев были убиты и почти 100 задержаны в ходе акций протеста в день выборов в Конституционную ассамблею. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter исполнительный директор неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.
"По данным на 21:30 (04:30 мск), было подтверждено 11 убийств в ходе протестов за сегодняшний день (воскресенье, 30 июля - прим. ТАСС) и пять - за 29 июля", - написал он. Среди жертв насилия один служащий Национальной гвардии и как минимум трое несовершеннолетних.
По данным неправительственной организации, больше всего задержаний произошло в штатах Сулия (34 человека) и Тачира (14 человек). Остальные 48 протестующих были взяты под стражу в штатах Ансоатеги, Арагуа, Баринас, Боливар, Карабобо, Кохедес, Лара, Миранда, Мерида, Монагас, Трухильо и в столице страны Каракасе.
Принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве Конституционной ассамблеи, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.