Венесуэла провела выборы в Конституционную ассамблею на фоне продолжающихся протестов

ТАСС, 31 июля. Венесуэльские власти, несмотря на давление международного сообщества и самые крупные за последние годы акции протеста, 30 июля провели выборы в Конституционную ассамблею (КА).

Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на заседание в том же здании, где работает находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея, выступавшая категорически против ее созыва.

Президент Николас Мадуро, обращаясь к своим сторонникам на митинге после оглашения результатов голосования, подчеркнул что КА "наведет порядок" в стране, "покончит с безнаказанностью", положит конец "саботажу" со стороны парламента и реорганизует Генеральную прокуратуру, глава которой резко критиковала планы по созданию этого органа. Эти заявления главы государства четко указывают на то, что КА едва ли станет, как было обещано, инструментом по налаживанию национального диалога в фактически расколотой, охваченной протестами и жестоким социально-экономическим кризисом стране.

Сомнительная явка

Национальный избирательный совет (НИС) в ходе подготовки к выборам сообщил, что к участию в них были приглашены порядка 19,4 млн избирателей - более половины населения страны. Первым венесуэльцем, исполнившим в воскресенье свой гражданский долг, стал, по собственному признанию, глава государства. Мадуро появился на участке на западе Каракаса в 06:00 по местному времени (13:00 мск) вместе с супругой Силией Флорес. "Мы стоически выдержали мировую кампанию [против правительства Венесуэлы], мы стоически выдержали террористическое и криминальное насилие и вот мы, мирная страна, осуществляем свое право голоса", - сказал президент Боливарианской Республики.

До голосования представители оппозиции утверждали, что явка 30 июля будет низкой, однако власти сделают так, чтобы обнародованные данные превосходили результаты организованного ею "народного референдума" 16 июля. Тогда, по данным политических противников Мадуро, в голосовании приняли участие порядка 7,2 млн человек, из них 98,4% высказались против созыва КА.

На воскресной дневной пресс-конференции Хулио Борхес, спикер Национальной ассамблеи, заявил о крайне низкой явке на выборы. "По нашим подсчетам, и, согласно внутренней информации, поступающей из НИС, менее 7% избирателей пришли на участки, - сказал Борхес. - Мы говорим о том, что до 15:00 (22:00 мск) проголосовали немногим более миллиона человек". Политик добавил, что правительство якобы намерено объявить о том, что в голосовании приняли участие "8,5 млн человек".

Прогноз Борхеса почти совпал с реальностью. Спустя несколько часов после завершения голосования глава НИС Тибисай Лусена сообщила, что явка составила 41,53%, на участки пришли более 8 млн избирателей. "Баланс очень положительный, потому что выиграл мир, а когда выигрывает мир, выигрывает Венесуэла", - отметила Лусена.

Непрекращающееся насилие

Минувшие выходные стали едва ли не самыми кровавыми в Венесуэле с момента начала антиправительственных выступлений в апреле этого года. В субботу и воскресенье были убиты не менее 16 человек, в том числе кандидат в КА юрист Хосе Феликс Пинеда. Он был застрелен в ночь перед выборами в своем доме в городе Сьюдад-Боливар. Кроме того, в числе погибших оказались двое подростков, 13 и 17 лет, и боец Национальной гвардии.

Граждане, недовольные действиями властей, в выходные продолжили протестовать на улицах, несмотря на введенный с пятницы запрет на митинги под угрозой длительного тюремного заключения. Столкновения манифестантов с силами безопасности прошли в штатах Мерида, Лара, Сулия, Сукре, Тачира и в столице страны Каракасе. По данным правозащитной организации "Венесуэльский уголовный форум", порядка 100 человек были задержаны. Генеральная прокуратура сообщила, что начала расследование по факту гибели 10 человек 30 июля.

В Каракасе неизвестные бросили самодельную бомбу в колонну полицейских, передвигавшихся на мотоциклах. Пострадали семь стражей порядка, несколько транспортных средств сгорели. Как рассказал министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль, всего в воскресенье травмы и огнестрельные ранения получил 21 сотрудник полиции. При этом он отметил, что эти случаи "не имеют отношения к избирательному процессу".

Международное непризнание

Ведущие страны Северной и Южной Америки с неодобрением отнеслись к обнародованной в мае инициативе Мадуро по созыву КА. Первым, кто официально заявил о непризнании итогов выборов 30 июля еще до голосования, стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Непосредственно в день народного волеизъявления аналогичные заявления сделали правительства Перу, Аргентины и Мексики.

Бразилия призвала "остановить формирование КА", а власти Чили сочли, что "незаконное решение" о проведении выборов "еще сильнее углубило раскол в венесуэльском обществе" и "не решает ни одну из политических, экономических и социальных проблем", с которыми столкнулась Боливарианская Республика. Из всех стран региона поддержали КА только традиционные союзники Венесуэлы - Боливия и Никарагуа.

США, на минувшей неделе расширившие венесуэльский санкционный список, в заявлении Госдепартамента осудили "навязанные 30 июля выборы". Кроме того, Вашингтон сообщил о готовности продолжать принимать новые рестриктивные меры в отношении "архитекторов авторитаризма в Венесуэле, включая тех, кто принимает участие в работе КА" по итогам воскресных "ущербных выборов".