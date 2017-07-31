ВМС США начинают новый этап испытаний электромагнитной пушки

ВАШИНГТОН, 31 июля. /Дмитрий Кирсанов/. Американские Военно-морские силы переходят к новому этапу испытаний электромагнитной пушки, способной производить выстрелы снарядами со скоростью, в семь раз превышающей скорость звука. Об этом сообщило управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ВМС США.

По его словам, завершены испытания этого футуристического вида вооружений в лабораторных условиях. В настоящее время его готовят к демонстрационным испытаниям на полигоне в штате Вирджиния недалеко от столицы США. Как отмечают ВМС, уже проведены стрельбы залпами при подаче сравнительно небольшой энергии. Теперь планируется постепенно увеличивать темпы стрельбы и подаваемую энергию.

Как ожидается, к концу лета энергия, при помощи которой будет стрелять пушка, составит 20 мегаджоулей, а к началу будущего года - 32 мегаджоуля. Создание электромагнитной рельсовой пушки продолжается в США уже несколько лет. Занимаются этим две крупные военно-промышленные компании - General Atomics и BAE Systems - при поддержке министерства обороны, вложившего в проект более $200 млн.

Конструкторы видят главную задачу в том, чтобы обеспечить условия для автоматической стрельбы. Кроме того, требуется создать возможности для снабжения установки большим количеством электроэнергии на борту военного корабля. Работающим над совершенствованием этого оружия специалистам уже удалось решить проблему создания для него источника питания, подходящего по размерам для размещения как на нынешних, так и на будущих американских военных кораблях.

Предполагается, что это оружие будет очень экономичным. Для него также не нужна взрывчатка, что повышает уровень безопасности хранения на корабле боезапаса. Тем не менее к недостаткам системы относится высокая степень демаскировки корабля после выстрела.

Принцип действия оружия основан на законах электродинамики, в частности, способности электромагнитного поля оказывать воздействие на заряженные частицы. В данном случае тяжелая металлическая болванка в буквальном смысле разгоняется до сверхвысоких скоростей благодаря магнитному полю, возникающему в результате подачи высокого напряжения на два направляющих рельса. Снаряд массой около 10 кг летит на расстояние более 160 км со скоростью 8,5 тыс. км в час. Поражение цели происходит за счет высокой кинетической энергии, выделяемой при ударе.