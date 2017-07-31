США на время российско-белорусских учений "Запад-2017" усилят военное присутствие в Литве

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ВИЛЬНЮС, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты усилят на время проведения российско-белорусских учений "Запад-2017" военное присутствие в Литве. Об этом в понедельник в эфире национального радио заявила президент балтийской республики Даля Грибаускайте.
"В период проведения учений "Запад-2017" США дислоцируют в Литве вдвое больше истребителей, чем обычно", - сообщила она, отметив, что также дополнительно будут задействованы и другие военные средства. "Будет больше военнослужащих, техники и кораблей", - сказала Грибаускайте.
На литовской авиабазе Зокняй обычно находится, сменяясь через четыре месяца, контингент союзников Литвы по НАТО в составе 100 человек и четырех истребителей. В настоящее время там размещен контингент ВВС Польши, который в начале сентября сменят ВВС США. Страны Балтии не располагают необходимой авиацией для контроля над своим воздушным пространством. Это обеспечивают их партнеры по альянсу. Еще четыре истребителя базируются на авиабазе Эмари в Эстонии.
США также регулярно командируют в Литву сухопутные подразделения, которые участвуют в совместных тренировках с литовскими военными.
Масштабные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" пройдут на полигонах Белоруссии в сентябре. К участию в них планируется привлечь около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники.