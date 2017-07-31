СМИ: у посольства Ирака в Кабуле произошли два взрыва, идет перестрелка

ТАСС, 31 июля. Второй взрыв произошел в понедельник у иракского посольства в столице Афганистана.

Об этом сообщил телеканал Tolo News в Twitter.

По его информации в атаке на посольство участвуют четыре боевика. В настоящий момент продолжается перестрелка. В МВД Афганистана подтвердили, что сотрудники посольства перевезены в безопасное место, сообщает телеканал.

#KabulAttack - The MoI said that the Crisis Response Unit (CRU) has reached the area & the embassy employees moved to a safe location. — TOLOnews (@TOLOnews) 31 июля 2017 г.

Ранее афганские СМИ сообщали о взрыве, устроенном смертником в районе Кабула, где расположен дипломатический комплекс Ирака. На место происшествия направлены дополнительные подразделения сил безопасности Афганистана.

О жертвах не сообщается. Как информировал иранский телеканал Press TV в своем Twitter, в результате случившегося ранение получил корреспондент телеканала.

Reporter from Iran's state TV wounded while covering attack on Iraq Embassy in Kabul pic.twitter.com/8hN3EkrkVS — Press TV (@PressTV) 31 июля 2017 г.

Официального заявления властей Афганистана об инциденте пока нет. Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт.