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СМИ: у посольства Ирака в Кабуле произошли два взрыва, идет перестрелка

Международная панорама
31 июля, 10:44 дата обновления: 31 июля, 12:31 UTC+3 /Обновлено,

Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство"

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ТАСС, 31 июля. Второй взрыв произошел в понедельник у иракского посольства в столице Афганистана.

Об этом сообщил телеканал Tolo News в Twitter.

По его информации в атаке на посольство участвуют четыре боевика. В настоящий момент продолжается перестрелка. В МВД Афганистана подтвердили, что сотрудники посольства перевезены в безопасное место, сообщает телеканал.

Ранее афганские СМИ сообщали о взрыве, устроенном смертником в районе Кабула, где расположен дипломатический комплекс Ирака. На место происшествия направлены дополнительные подразделения сил безопасности Афганистана.

О жертвах не сообщается. Как информировал иранский телеканал Press TV в своем Twitter, в результате случившегося ранение получил корреспондент телеканала.

Официального заявления властей Афганистана об инциденте пока нет. Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт. 

 

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Темы
Борьба с "Исламским государством"
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