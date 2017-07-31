Адвокат: фальшивая подпись в анкете Саакашвили может стать основанием для уголовного дела

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Заявление Михаила Саакашвили о том, что подпись на анкете для получения им украинского гражданства фальшивая, может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил адвокат экс-губернатора Одесской области Павел Богомазов.

В воскресенье Саакашвили сообщил в Facebook, что его лишили украинского гражданства на основании фальшивой анкеты, которую, по его словам, "опубликовал с подачи президента один из лидеров его фракции (депутат Верховной рады от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев - прим. ТАСС)". "Я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета! Я требую немедленно провести экспертизу, здесь мы имеем дело с уголовным преступлением", - написал он.

По словам адвоката, в данной ситуации защита "будет делать то, что предусмотрено законом". "Это вполне может быть уголовным делом против соответствующих должностных лиц, у которых находились документы относительно предоставления ему [Саакашвили] гражданства", - прокомментировал Богомазов заявление экс-губернатора.

В то же время адвокат отметил, что сам Саакашвили пока "не сказал о необходимости на сегодняшний день подавать иск".

Богомазов отметил, что защита пока не может обжаловать решение украинских властей о лишении Саакашвили гражданства в связи с непредоставлением со стороны государственных органов необходимых документов. "Нам до сих пор не предоставили документы о лишении его [Саакашвили] гражданства. Это очень большая проблема, потому что на текущий момент нас - адвокатов - лишают права на осуществление защиты, поскольку не выдают ни сам указ президента - с персональными данными или без них, ни документы из Государственной миграционной службы, где бы мы могли посмотреть, какие у них находятся документы, какие основания", - утверждает Богомазов.

"Иск о лишении гражданства в суд еще не подан, поскольку вслепую, без документов, это делать очень сложно и в некоторой степени даже неправильно", - пояснил адвокат. Он напомнил, что защита подала в Госмиграционную службу соответствующие адвокатские запросы, ответы на которые пока не получены. "Законом предусмотрено предоставление ответа в срок до пяти дней, то есть у них есть еще несколько дней, чтобы предоставить нам эти документы", - признал адвокат. Он также добавил, что аналогичный запрос относительно документов о гражданстве Саакашвили был подан депутатом Верховной рады Юрием Деревянко. "Он имел право получить ответ немедленно, однако даже ему отказали", - сообщил Богомазов.

Кроме того, адвокат еще раз подтвердил, что ему неизвестна дата возможного возвращения Саакашвили на Украину. По последней информации, Саакашвили находится в США. В Госпогранслужбе Украины ранее дали понять, что экс-губернатора Одесской области, в страну могут не пустить.

26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Саакашвили получил гражданство Украины указом президента 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен губернатором Одесской области, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.