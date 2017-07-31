В Марокко ожидают визит Медведева в октябре

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Марокко ожидают визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в октябре. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции посол Марокко в Москве Абделькадер Лешехеб.
"Ожидаем визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в октябре, надеемся, что визит станет важной вехой развития партнерства между нашими странами", - сказал он.
Дипломат также напомнил о проведении в начале июля заседания межправкомиссии, на котором была разработана программа сотрудничества во многих областях, включая туризм, инвестиции, культуру, рыболовство и т. д.
"Мы готовы к созданию совместных производств с российскими компаниями, приветствуем российские инвестиции, - продолжил он. - Отмечу крепкие отношения, которые нас связывают. Мы хотим развития всесторонних отношений, это наш стратегический выбор".
По словам дипломата, народ Марокко отмечает "очень важную роль России, испытывает к ней чувства дружбы и уважения".
Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ подтвердили ТАСС, что Медведев может нанести визиты в Марокко и Алжир. "Действительно, с партнерами прорабатываются визиты председателя правительства РФ в Северную Африку, в частности, Алжир и Марокко", - сказали в пресс-службе, уточнив, что "предварительно речь идет об осени".
"Точные даты будут объявлены дополнительно", - пообещали в правительстве.
Лешехеб также заявил, что королевство рассчитывает на углубление сотрудничества с Россией в области современных инновационных технологий.
"Россия придает большое значение развитию инновационных технологий, - сказал он. - Марокко солидарна с РФ в этом плане и надеется, что наше сотрудничество в этой области будет развиваться".
Посол напомнил, что на базе межправительственной российско-марокканской комиссии было создано несколько рабочих групп, в том числе и группа, занимающаяся вопросами современных технологий. "Это создает важную сферу сотрудничества, в будущем мы должны ее всесторонне изучить, чтобы каждая сторона смогла воспользоваться достижениями другой", - отметил дипломат.
"Нас интересует авиационная и автомобильная промышленность,- подчеркнул посол. - Также Россия добилась большого прогресса в области космоса. Марокко хотела бы воспользоваться этими достижениями".