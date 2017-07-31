Пенс: НАТО сейчас нужнее чем когда-либо с момента краха СССР

ТАЛЛИН, 31 июля. /ТАСС/. НАТО сегодня нужнее, чем когда-либо с момента крушения СССР. Такое мнение высказал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы знаем, что НАТО сейчас нужней, чем когда бы то ни было с момента коллапса коммунизма четверть века назад. И нет серьезней угрозы, которая бы нависала над странами Балтии, чем угроза агрессии со стороны вашего непредсказуемого соседа на Востоке", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Таллине с президентами Латвии Райсондсом Вейонисом, Литвы Далей Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Мы надеемся на лучшие дни, на лучшие отношения с Россией. Но последние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не сдержат приверженность США безопасности нашей, наших союзников и других наций во всем мире, которые любят свободу", - добавил Пенс.

По его словам, при президенте Трампе США "твердо стоят" за статью 5 Устава НАТО о взаимной обороне, в соответствии с которой "атака на одного из нас - это атака на всех". "Президент Трамп направил меня сюда сказать: "Мы с вами, мы вместе с народами Латвии, Литвы и Эстонии, и всегда будем", - сказал Пенс.

Вице-президент США также приветствовал приверженность стран Балтии к увеличению расходов на оборонные нужды. "Эстония - лишь один из пяти стран НАТО, которая отвечает требованиям тратить на оборону не менее 2% ВВП. И я рад узнать, что Латвия и Литва достигнут этой цели к концу 2018 года", - добавил он.

Майкл Пенс прибыл с двухдневным визитом в Эстонию в воскресенье. Главным пунктом эстонской программы Пенса стала встреча с лидерами всех трех прибалтийских республик - президентами Латвии, Литвы и Эстонии. В понедельник вице- президент США продолжит зарубежную поездку, направившись в Грузию и Черногорию.