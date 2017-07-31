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Порошенко подписал закон о реформировании Конституционного суда Украины

Международная панорама
31 июля, 12:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, июля. /ТАСС

Президент Украины отметил, что закон устанавливает "абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи Конституционного суда" и дает гражданам и юридическим лицам право на конституционную жалобу

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КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реформировании Конституционного суда (КСУ).

"Исторический момент: закон "О Конституционном суде Украины" подписан", - написал он в "Фейсбуке".

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В своем окончательном виде закон был принят парламентом 13 июля.

Изначально в документе фигурировала норма о возможности пересмотра КСУ своих решений в случае "наличия объективных оснований". Именно это предложение вызвало резкую критику у ряда депутатов, которые заявили о недопустимости того, чтобы суд "мог действовать по указке других органов и изменять свои позиции".

В итоге спорная норма из текста документа была изъята. В окончательном варианте закона прописаны полномочия КСУ, а также его состав. Кроме того, в соответствии с законом, граждане Украины теперь могут напрямую обращаться в суд.

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Порошенко, Петр Алексеевич
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