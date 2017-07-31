Порошенко подписал закон о реформировании Конституционного суда Украины

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реформировании Конституционного суда (КСУ).

"Исторический момент: закон "О Конституционном суде Украины" подписан", - написал он в "Фейсбуке".

В своем окончательном виде закон был принят парламентом 13 июля.

Изначально в документе фигурировала норма о возможности пересмотра КСУ своих решений в случае "наличия объективных оснований". Именно это предложение вызвало резкую критику у ряда депутатов, которые заявили о недопустимости того, чтобы суд "мог действовать по указке других органов и изменять свои позиции".

В итоге спорная норма из текста документа была изъята. В окончательном варианте закона прописаны полномочия КСУ, а также его состав. Кроме того, в соответствии с законом, граждане Украины теперь могут напрямую обращаться в суд.