Порошенко подписал закон о реформировании Конституционного суда Украины

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КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реформировании Конституционного суда (КСУ).
"Исторический момент: закон "О Конституционном суде Украины" подписан", - написал он в "Фейсбуке".
В своем окончательном виде закон был принят парламентом 13 июля.
Изначально в документе фигурировала норма о возможности пересмотра КСУ своих решений в случае "наличия объективных оснований". Именно это предложение вызвало резкую критику у ряда депутатов, которые заявили о недопустимости того, чтобы суд "мог действовать по указке других органов и изменять свои позиции".
В итоге спорная норма из текста документа была изъята. В окончательном варианте закона прописаны полномочия КСУ, а также его состав. Кроме того, в соответствии с законом, граждане Украины теперь могут напрямую обращаться в суд.