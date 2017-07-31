Президент Латвии: США и страны Балтии готовы расширить сотрудничество по безопасности

РИГА, 31 июля. /ТАСС/. США и страны Балтии готовы расширить стратегическое сотрудничество в сфере безопасности. Об этом в понедельник по итогам встречи президентов Латвии, Литвы и Эстонии с вице-президентом США Майклом Пенсом в Таллине сообщил президент Латвии Раймондс Вейонис.

"США и страны Балтии готовы расширить стратегическое партнерство в сфере безопасности. Сегодня мы обсудили пути укрепления сотрудничества стран Балтии в противовоздушной обороне, в предотвращении гибридных угроз и угроз в информационной среде", - передает слова Вейониса его пресс-служба.

По его словам, США являются ближайшим стратегическим партнером стран Балтии, а НАТО - краеугольным камнем общей безопасности в регионе. В течение последних шести месяцев политический диалог между США и странами Балтии достиг беспрецедентной интенсивности. "Мы являемся друзьями, которые могут положиться друг на друга в любой ситуации", - подчеркнул он.

"Все встречи, в том числе и сегодняшняя, дают нам уверенность в неизменном доверии США и НАТО и готовности защищать страны Балтии. Мы очень высоко ценим постоянное военное присутствие США в Балтии, а также готовность Соединенных Штатов в 2018 году значительно увеличить финансирование на оборону Европы, которое будет способствовать способностям сдерживания альянса", - отметил президент Латвии. Балтийская республика со своей стороны готова выполнить взятые на себя обязательства и увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП уже в будущем году, добавил Вейонис.

На встрече стороны также обсудили вопросы экономического сотрудничества. Вейонис приветствовал готовность США начать экспорт сжиженного природного газа в страны Балтии и Европы, что укрепит энергетическую безопасность и диверсифицирует источники поставок энергии.

Глава государства также указал на необходимость использования возможностей и расширения экономического сотрудничества между США и Латвией. Уже сейчас, по его словам, в стране есть несколько примеров успешного привлечения американских инвестиций в банковской сфере. Кроме того, все больше латвийских предпринимателей планируют развивать свои бизнес-проекты в США. Большой потенциал Вейонис также видит в сотрудничестве в области современных технологий и ИТ.