Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи

ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство окружающей среды Польши утверждает, что вырубая деревья в Беловежской пуще, защищает ее от исчезновения. Об этом министр Ян Шишко заявил на состоявшейся в понедельник пресс-конференции.

"На территории пущи мы действуем только с целью защиты", - сказал глава природоохранного ведомства Ян Шишко. Он выразил удивление протестом, который выражает против вырубки реликтового леса Еврокомиссия, и действиями Суда Европейского союза (ЕС), вынесшего постановление о немедленном прекращении этих шагов. По словам Шишко, до 4 августа Министерство окружающей среды Польши представит европейским институтам развернутый ответ на все претензии.

Эксперимент

Шишко сообщил, что в пуще в настоящее время проводится эксперимент. Его цель - сравнить, как влияет на лес вырубка и ее отсутствие. "Одну часть леса мы оставили без какого- либо вмешательства человека, а на двух третьих территории проводим защитные мероприятия", - пояснил министр. По его словам, "речь идет не о том, чтобы показать, кто прав, а документировать происходящее, чтобы найти лица и организации, повинные в происходящем сейчас на этой территории".

Шишко заверил, что поляки умеют грамотно использовать природные ресурсы, а протесты организуют люди, которые не знают происходящих в естественной среде процессов. "В связи с этим мы запустили эксперимент для того, чтобы показать, что будет с пущей, если мы не будем постоянно о ней заботиться", - добавил он.

Вырубка продолжается

Согласно поступающим от природоохранных организаций сообщениям, вырубка в пуще продолжается, несмотря на решение суда. Как передают активисты польского отделения "Гринпис", в лесу слышны звуки работающей техники. "Работали пилы. Также мы наблюдаем усиленное движение лесной службы", - сообщила радиостанции РМФ представительница организации Иоанна Беньковская.

Конфликт

Скандал вокруг вырубки Беловежской пущи продолжается в Польше уже несколько месяцев. На минувшей неделе Шишко информировал, что в настоящее время в пуще около 1,3 млн зараженных жуком-короедом деревьев подлежат вырубке. По мнению министра, это необходимо, чтобы остановить процесс заражения, начавшийся в 2010 - 2011 гг. Экологи протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

Еврокомиссия в начале июля направила в Суд ЕС иск с требованием к польским властям принять меры по приостановке вырубки деревьев. Европейские власти считают, что действия Польши противоречат законам о сохранении природы и угрожают безопасности объекта, занесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 28 июля Суд ЕС вынес постановление о немедленном прекращении вырубки Польшей реликтового леса в Беловежской пуще.

Беловежская пуща является одним из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи - польский государственный национальный парк - был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, а в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.