WikiLeaks опубликовала тысячи писем, связанных с предвыборной кампанией Макрона

ТАСС, 31 июля. Организация WikiLeaks обнародовала в понедельник более 20 тыс. электронных писем, связанных с предвыборной кампанией Эмманюэля Макрона, занимающего в данный момент пост президента Франции.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте WikiLeaks.

"31 июля 2017 года WikiLeaks публикует допускающий возможность поиска архив из 21075 уникальных верифицированных электронных писем, связанных с предвыборной кампанией Эмманюэля Макрона", - говорится в сообщении.

Опубликованные материалы охватывают период с 20 марта 2009 года по 24 апреля 2017 года.

Уточняется, что полный архив содержит 71 848 писем с 26 506 вложениями, а авторство принадлежит 4 493 отправителям. Однако только 21 075 писем были отмечены WikiLeaks как верифицированные. Организация заявляет, что остальная часть архива, судя по данным статистического выборочного контроля, также является подлинной.

Лидер центристского движения "На марше", бывший министр финансов Эмманюэль Макрон был избран на пост президента Франции 7 мая.