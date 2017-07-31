ЕС осудил применение насилия во время выборов в Венесуэле

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БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Европейский Союз (ЕС) осудил случаи применения насилия во время выборов в Конституционную Ассамблею (КА) Венесуэлы и заявил о диспропорциональном применении силы полицией. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза.
"Мы глубоко озабочены насилием в Венесуэле, а также информацией о диспропорциональном и неизбирательном применении силы против участников акций протеста", - отметила она.
16 венесуэльцев были убиты и почти 100 задержаны в эти выходные во время протестов против результатов выборов в КА. Как сообщила неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум", в стране произошло 11 убийств 30 июля и пять - 29 июля. Среди жертв насилия один служащий Национальной гвардии и как минимум трое несовершеннолетних.
По данным неправительственной организации, больше всего задержаний произошло в штатах Сулия (34 человека) и Тачира (14 человек). Остальные 48 протестующих были взяты под стражу в штатах Ансоатеги, Арагуа, Баринас, Боливар, Карабобо, Кохедес, Лара, Миранда, Мерида, Монагас, Трухильо и в столице страны Каракасе.
Принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве КА без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.