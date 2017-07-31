СМИ: генпрокуратура Украины проверит министра финансов по фактам неуплаты налогов

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проверит министра финансов Украины Александра Данилюка в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Соответствующее разрешение дал ведомству Печерский районный суд Киева.

"Генеральная прокуратура Украины добилась документальной внеплановой проверки действующего министра финансов Украины Александра Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за 1998-2016 годы", - изложило украинское издание "Главком" суть постановления суда. Кроме того, по решению суда, сотрудники государственной фискальной службы Украины должны провести проверку финансового состояния Данилюка.

Генпрокуратура подозревает Данилюка в уклонении от уплаты налогов и сборов, соответствующее уголовное дело было возбуждено 4 июля, утверждает издание.

По информации "Главкома", в ГПУ считают, что министр, возглавляя в 2010-2014 годах Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента Виктора Януковича, приобрел жилой дом площадью 290 кв. м стоимостью 2 млн гривен (около $77 тыс.), а также автомобиль BMW. Кроме того, в 2014 году Данилюк сделал взнос в размере 519,6 тыс. гривен (около $20 тыс.) на счет в "Укрсоцбанк". "Вместе с тем, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход на сумму 556,1 тыс. гривен (около $21,4 тыс.)", - напомнило СМИ.

Скандал вокруг материального положения Александра Данилюк также разгорался в 2016 году. Тогда появилась информация, что он, будучи на госслужбе, одновременно, как утверждает ряд украинских изданий, являлся директором лондонских компаний Rurik Real Estate Investment и CEE Investment&Advisory LLP. Чиновник тогда заявил, что не занимается бизнесом с 2010 года, однако позднее все же признал, что действительно является директором трех компаний - двух, зарегистрированных на Кипре, и одной - на Каймановых островах. После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил соответствующим органам проверить, есть ли состав преступления в действиях Данилюка.