Кабмин ФРГ призвал власти и оппозицию Венесуэлы к диалогу

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Власти и оппозиция Венесуэлы должны воспользоваться предложениями стран-соседей о посредничестве и сесть за стол переговоров, чтобы нормализовать ситуацию в республике. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ.

"Срочно необходимо, чтобы правительство вступило в переговоры с оппозицией о выходе из кризиса, приняв имеющиеся предложения о посредничестве из соседних стран", - сказал он. При этом, по его словам, "целью международного сообщества является поддержка Венесуэлы в ненасильственном преодолении политического и экономического кризиса".

Германский МИД при этом присоединился к критике проведенных накануне выборов в Конституционную ассамблею (КА). "Кабмин ФРГ осуждает, что правительство президента Мадуро вопреки протестам и призывам международного сообщества не остановило процесс выборов в КА, - сказал он. - Это еще больше раскололо страну, ослабило демократические институты и углубило кризис".

Венесуэльские власти, несмотря на давление международного сообщества и самые крупные за последние годы акции протеста, 30 июля провели выборы в Конституционную ассамблею. Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на свое первое заседание. КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Подписанный в мае приказ президента Николаса Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения предварительного референдума, привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления.

Ряд государств уже раскритиковал проведение выборов 30 июля. США также заявили о возможности введения новых санкций в отношении властей Венесуэлы.