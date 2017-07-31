Граждане стран ЕС не смогут свободно въезжать в Великобританию с марта 2019 года

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ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Свободный въезд для граждан стран Европейского союза (ЕС) в Великобританию будет закрыт с выходом королевства из ЕС весной 2019 года. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление сотрудника канцелярии британского премьера.
Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй сказал, что свобода передвижения граждан ЕС прекратится в марте 2019 года, отмечает агентство.
По словам сотрудника канцелярии, в британском правительстве существует широкая договоренность о том, что нужно сделать процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС настолько гладким, насколько это возможно. Вместе с тем он сказал, что правительственная позиция по проблематике Brexit остается такой же, как было обозначено в январской речи премьер-министра в доме приемов британского МИД.
Противоречие же состоит в том, что в упомянутой речи Мэй очертила контуры не гладкого, а как раз "жесткого Brexit", дав понять главам дипломатических представительств зарубежных стран, что Великобритания выходит из общего рынка и что даже отсутствие соглашения с Брюсселем об условиях выхода из ЕС будет для Лондона лучше плохой сделки.