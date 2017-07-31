Афганские силовики ликвидировали боевиков, атаковавших посольство Ирака в Кабуле

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ТАСС, 31 июля. Сотрудники сил безопасности Афганистана ликвидировали всех боевиков, участвовавших в нападении на посольство Ирака в Кабуле. Об этом, как сообщил в понедельник телеканал 1TV, заявили в МВД Афганистана.
По информации ведомства, операция по зачистке комплекса от террористов завершена. Как уточнили в МВД, в нападении участвовали четыре боевика, один из них - смертник, устроивший подрыв у въезда в посольство. Столкновения с террористами продолжались более четырех часов.
Ранее МИД Ирака сообщил, что временный поверенный в делах арабской страны был эвакуирован в дипломатическое представительство Египта. При взрыве погибли два афганских охранника посольства.
Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).