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Афганские силовики ликвидировали боевиков, атаковавших посольство Ирака в Кабуле

Международная панорама
31 июля, 14:48 UTC+3 ТАСС

По данным МВД Афганистана, в результате нападения никто из членов дипломатической миссии не пострадал

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ТАСС, 31 июля. Сотрудники сил безопасности Афганистана ликвидировали всех боевиков, участвовавших в нападении на посольство Ирака в Кабуле. Об этом, как сообщил в понедельник телеканал 1TV, заявили в МВД Афганистана.

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По информации ведомства, операция по зачистке комплекса от террористов завершена. Как уточнили в МВД, в нападении участвовали четыре боевика, один из них - смертник, устроивший подрыв у въезда в посольство. Столкновения с террористами продолжались более четырех часов.

Ранее МИД Ирака сообщил, что временный поверенный в делах арабской страны был эвакуирован в дипломатическое представительство Египта. При взрыве погибли два афганских охранника посольства.

Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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