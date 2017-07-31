Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины должно потребовать отзыва посла США Мари Йованович из страны после заявления американского посольства о том, что некоторые кандидаты в Верховный суд Украины вызывают сомнение. С таким требованием выступил в понедельник лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Посол США в Киеве Йованович - как слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне", - написал он в Facebook, при этом разместив копии сообщений посольства США на Украине относительно кандидатов в Верховный суд.

Ранее в посольстве США в Киеве заявили, что некоторые победители конкурса в новый Верховный суд Украины "вызывают сомнения". "Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ряд сильних кандидатів потрапили до складу Верховного Суду, але все ж доброчесність багатьох із них викликає сумніви… #IntegrityMatters — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 July 2017

Ляшко считает, что США "беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства". "Так унизительно указывают только сырьевым колониям", - считает он.

На прошлой неделе Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала имена победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда. В списке фигурирует 120 человек. Теперь комиссия должна направить рекомендации о назначении победителей конкурса в Высший совет правосудия, который проверит кандидатов на соответствие критериям этики и добропорядочности, а затем подготовит представление президенту, который позже подпишет соответствующий указ и предоставит судьям полномочия.

Центр противодействия коррупции раскритиковал список победителей конкурса, заявив, что новый Верховный суд в итоге будет состоять преимущественно из старых судебных кадров. По информации организации, "почти 80% или 93 кандидата - являются или были судьями, только 25 победителей из 120 являются кандидатами вне судебной системы - учеными или адвокатами". Кроме того, из 120 отобранных кандидатов 30 получили негативную оценку Общественного совета добропорядочности. "То есть каждый четвертый будущий судья Верховного суда, избранный Высшей квалификационной комиссией судей, нарушал права человека, принимал политически мотивированные решения или не может объяснить собственные доходы", - отметили в центре.