Президент Эстонии приветствовала вклад США в обеспечение безопасности стран Балтии

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ТАЛЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Вклад США в обеспечение безопасности стран Балтии незаменим. Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд на состоявшейся здесь встрече с вице-президентом США Майком Пенсом.
"Мы удовлетворены тем, что коллективное сдерживание и оборона НАТО в странах Балтии укреплены, а вклад США в безопасность региона остается незаменимым", - заявила она в понедельник на встрече, в которой также принимали участие президенты Латвии Раймондс Вейонис и Литвы Даля Грибаускайте.
Керсти Кальюлайд вместе с Майком Пенсом также приняли участие в круглом столе, посвященном вопросам кибербезопасности и инноваций, на котором президент Эстонии представила цифровые разработки этой страны.
"Вызов для государства в том, чтобы сделать жизнь людей проще. Например, одна из наиболее важных задач государства состоит в том, чтобы гарантировать идентификацию граждан. Бумажные паспорта выпускаются для всех, однако безопасную идентификацию в цифровом мире предлагает лишь несколько стран", - передает слова Кальюлайд ее канцелярия.
Майкл Пенс прибыл с двухдневным визитом в Эстонию в воскресенье. Главным пунктом двухдневной эстонской программы Пенса стала встреча с лидерами всех трех прибалтийских республик - президентами Латвии, Литвы и Эстонии.
По ее окончании Пенс заявил, что при президенте Трампе США "твердо стоят" за статью 5 Устава НАТО о взаимной обороне, в соответствии с которой "атака на одного из нас - это атака на всех".
"Президент Трамп направил меня сюда сказать: "Мы с вами, мы вместе с народами Латвии, Литвы и Эстонии, и всегда будем", - сказал Пенс.
В понедельник вице-президент США продолжит зарубежную поездку, направившись в Грузию и Черногорию.