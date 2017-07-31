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Помощник Алиева опроверг сообщения о покупке семьей президента собственности в Израиле

Международная панорама
31 июля, 16:03 UTC+3 БАКУ БАКУ 31, июля. /ТАСС

Новруз Мамедов также опроверг информацию о поездке в страну сына президента Азербайджана

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БАКУ, 31 июля. /ТАСС/. Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов назвал ложным и клеветническим опубликованный 30 июля в израильской газете Haaretz материал, в котором утверждается, что семья главы Азербайджана Ильхама Алиева в последние несколько месяцев занималась приобретением собственности в Израиле и вложением средств в эту страну.

"Эти сообщения являются не чем иным, как ложью и клеветой, и никак не связаны с реальностью. Появление в израильской печати подобных публикаций вызывает сожаление и одновременно противоречит духу отношений между нашими странами", - заявил Мамедов в понедельник в интервью Азербайджанскому государственному агентству. Помощник президента подчеркнул, что "особую обеспокоенность" вызывает содержащаяся в материале ссылка на министра туризма Израиля Ярива Левина.

Мамедов также опроверг сообщения о том, что сын президента Азербайджана "в эти месяцы" побывал в Израиле. "Правда заключается в том, что сын президента не посещал Израиль не только в указанные месяцы, но и вообще", - подчеркнул помощник азербайджанского лидера.

Помощник президента считает, что посольство Израиля в Азербайджане должно "выразить свою позицию и позицию министра Левина в связи с ложной и клеветнической информацией", опубликованной в газете.

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