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СМИ: британский суд отверг иск против Блэра по обвинению в агрессии в Ираке

Международная панорама
31 июля, 16:34 UTC+3 ТАСС

Судьи объяснили свое решение тем, что иск не имеет шансов на успех в британском суде

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ТАСС, 31 июля. Британский суд отверг иск, поданный против бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра отставным генералом армии Ирака, который требовал привлечь его к ответственности по обвинению в незаконной агрессии в отношении его страны в 2003 году. Лорд главный судья Англии и Уэльса Роджер Томас и судья Высокого суда Лондона Данкан Оусли отклонили иск, который подал генерал Абдель Вахед Шаннан Аль Рибат, бывший глава Генерального штаба Ирака в период правления Саддама Хусейна. Судьи объяснили свое решение тем, что иск не имеет шансов на успех в британском суде, сообщила в понедельник на своем сайте газета The Independent.

Генерал Аль Рибат, который в момент американо-британского вторжения в Ирак в 2003 году занимал пост губернатора провинции Найнава, проживает сейчас в столице Омана Маскате. У него нет иностранного паспорта и он не может приехать в Великобританию, чтобы дать показания в суде.

Апелляция на решение суда 2006 года

Адвокаты генерала Аль Рабата обратились в суд с апелляцией на решение отклонить его иск, вынесенное в 2006 году Палатой лордов, которая в то время была высшей судебной инстанцией в Соединенном Королевстве. Она отклонила иск на основании того, что законы Англии и Уэльса не содержат такого преступления как "агрессия".

Помимо Тони Блэра, бывший иракский военачальник хотел привлечь к ответственности Джека Стро, занимавшего в 2003 году пост министр иностранных дел Великобритании, и Питера Голдсмита, который в тот момент был генеральным прокурором и накануне вторжения в Ирак вынес официальное заключение, что эта военная операция не противоречит британским законам.

Причины, обстоятельства, последствия

В Соединенном Королевстве год назад был обнародован итоговый доклад, который подготовила независимая комиссия под председательством судьи Джона Чилкота по расследованию причин и обстоятельств ввода британских войск в Ирак. В документе утверждалось, что Великобритания ввязалась в эту войну, не исчерпав всех возможностей для поиска мирного решения и не предусмотрев последствий силового сценария, а сама правовая база для начала боевых действий вызывает вопросы.

Предлогом для вторжения американо-британских войск в Ирак в 2003 году стало утверждение западных спецслужб о том, что режим Саддама Хусейна обладает оружием массового поражения, хотя инспекторы ЮНМОВИК (Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекциям), посетившие Ирак, пришли к обратному выводу. Их мнение, однако, было проигнорировано Вашингтоном и Лондоном. Позднее в британской прессе появилось мнение, что Блэр и президент США Джордж Буш - младший намеренно ввели общественность в заблуждение, чтобы оправдать агрессию.

Подозрения в том, что Блэр обманул общественность, в том числе депутатов парламента, когда просил их санкционировать начало военной кампании, подорвало общественное доверие к этому в целом весьма успешному британскому политику и в значительной мере способствовало его уходу в отставку в 2007 году после 10 лет пребывания у власти. Позднее в интервью американской телекомпании CNN сам Тони Блэр признал, что вторжение в Ирак Вооруженных сил США и их союзников стало одной из основных причин последующего появления на свет террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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