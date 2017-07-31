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Трамп привел к присяге нового главу аппарата Белого дома

Международная панорама
31 июля, 17:28 дата обновления: 31 июля, 18:31 UTC+3 ТАСС

Джон Келли сменил на посту Райнса Прибаса

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Новый глава аппарата Белого дома Джон Келли и президент США Дональд Трамп

Новый глава аппарата Белого дома Джон Келли и президент США Дональд Трамп

© EPA/MIKE THEILER

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник привел к присяге нового главу аппарата Белого дома, отставного генерала Джона Келли, который до этого занимал пост министра внутренней безопасности.

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"Мы только что привели к присяге генерала Келли. Я не сомневаюсь, что на посту главы аппарата Белого дома он прекрасно справится с работой", - сказал Трамп. Текст его высказываний позже распространила пресс-служба Белого дома.

Глава государства отметил, что, возглавляя Министерство внутренней безопасности, Келли добился "невиданных результатов", в особенности укрепив безопасность на границе.

Утром в понедельник Трамп написал в Twitter про "лучшие за эти годы экономические показатели", рост акций и снижение безработицы, записав все это в достижения своей администрации.

"Никакого хаоса в Белом доме", - подчеркнул он.

Уход Прибаса

28 июля Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Келли на посту главы аппарата Белого дома сменит Райнса Прибаса. Слухи о возможном уходе Прибаса появились в американских СМИ после назначения новым директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который давно критиковал теперь уже бывшего главу аппарата.

Более того, в беседе с журналистом издания The New Yorker на прошлой неделе Скарамуччи заверял, что Прибас вскоре будет уволен со своего поста, обвиняя также своих коллег в администрации США в утечках информации.

Позже Прибас заявил, что подал в отставку еще в четверг, 27 июля. До своего прихода в Белый дом, после избрания Трампа президентом, он с 2011 года занимал пост председателя Национального комитета Республиканской партии.

Прибас в интервью телеканалу CNN не стал уточнять, связан ли его с уход с утечками в СМИ.

"Я не хочу переходить на персоналии. Я уважаю президента США и страну", - сказал он.

Что же касается Министерства внутренней безопасности, то временно исполнять обязанности его руководителя будет заместитель Келли Элейн Дьюк.

Трамп же теперь должен выдвинуть нового кандидата на пост главы этого ведомства для последующего его утверждения в Сенате Конгресса.

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Персоны
Келли, Джон Прибас, Райнс Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
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