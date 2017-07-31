Киев пытался ввести в переговоры по Донбассу несогласованных с ЛНР и ДНР лиц

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ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Украинская сторона привлекла к видеопереговорам участников гуманитарной подгруппы Контактной группы сторонних лиц без согласования с представителями провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщила представитель ЛНР на переговорах Ольга Кобцева.
"Сегодняшнее заседание началось с небывалого прецедента, который не происходил на протяжении всего минского процесса. Это то, что украинские представители воспользовались тем, что мы, представители республик, не в состоянии были видеть всех присутствующих на переговорном процессе. То есть в комнате для переговорного процесса присутствовали со стороны Украины лица, о которых Украина не уведомляла", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.
Также, по словам Кобцевой, во время видеоконференции был поднят вопрос о легитимности присутствия уполномоченного Верховной рады по правам человека Валерии Лутковской. Представители ЛНР и ДНР настаивают на том, "чтобы на переговорном процессе во время диалога присутствовали только уполномоченные представители".
"Изначально госпожа Лутковская привлекалась как эксперт для проведения процесса верификации [списков удерживаемых лиц], и мы очень ей благодарны, но по поводу ее дальнейшего участия в переговорах уведомлено не было", - пояснила она.