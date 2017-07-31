Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киев пытался ввести в переговоры по Донбассу несогласованных с ЛНР и ДНР лиц

Международная панорама
31 июля, 18:11 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 31, июля. /ТАСС

Представитель ЛНР на переговорах Ольга Кобцева сообщила, что в комнате для переговорного процесса присутствовали лица, о которых Украина не уведомляла

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Украинская сторона привлекла к видеопереговорам участников гуманитарной подгруппы Контактной группы сторонних лиц без согласования с представителями провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщила представитель ЛНР на переговорах Ольга Кобцева.

Читайте также новости по теме:
Кризис на Украине
© Валерий Матыцин/ТАСС

Минобороны продолжит публикацию архивов, чтобы помешать фальсификации истории

Суд обязал антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Виталия Кличко

СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите Фомину

"Сегодняшнее заседание началось с небывалого прецедента, который не происходил на протяжении всего минского процесса. Это то, что украинские представители воспользовались тем, что мы, представители республик, не в состоянии были видеть всех присутствующих на переговорном процессе. То есть в комнате для переговорного процесса присутствовали со стороны Украины лица, о которых Украина не уведомляла", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Также, по словам Кобцевой, во время видеоконференции был поднят вопрос о легитимности присутствия уполномоченного Верховной рады по правам человека Валерии Лутковской. Представители ЛНР и ДНР настаивают на том, "чтобы на переговорном процессе во время диалога присутствовали только уполномоченные представители".

"Изначально госпожа Лутковская привлекалась как эксперт для проведения процесса верификации [списков удерживаемых лиц], и мы очень ей благодарны, но по поводу ее дальнейшего участия в переговорах уведомлено не было", - пояснила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
Эксперт: электронная торговля может подтолкнуть развитие грузоперевозок в СФО
5
Алексей Мордашов возглавил список богатейших людей России по версии Forbes
6
Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своих доходах
7
Киев пытался ввести в переговоры по Донбассу несогласованных с ЛНР и ДНР лиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама