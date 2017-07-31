Янукович готовит запросы западным подписантам соглашения об урегулировании кризиса

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича готовит запросы в МИД Германии, Франции и Польши с просьбой предоставить оригинал соглашения об урегулировании кризиса на Украине, подписанного в разгар событий на майдане, 21 февраля 2014 года, президентом Виктором Януковичем с украинской оппозицией при посредничестве представителей стран Евросоюза. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

"Мы готовим запросы к европейским гарантам соглашения. Суть запросов - предоставить оригинал этого соглашения и информацию относительно того, почему оно не было выполнено", - сообщил Сердюк, добавив, что подготовлены и аналогичные обращения к представителям украинской оппозиции времен подписания документа.

Сердюк пояснил, что защита пытается получить оригинал соглашения, поскольку считает его "одним из ключевых доказательств" в делах, касающихся событий в стране 2014 года.

Защитник заявил о необходимости дать оценку "действиям европейских политиков, потому что на них в равной степени лежит ответственность за трагические события на Украине".

"Если бы соглашение было выполнено, то ничего, что сейчас есть, не было бы, то есть в 2014 году должны были быть проведены перевыборы президента, возвращена конституция 2004 года, которая кардинально ограничивает полномочия президента, проведены демократические процессы. Не было бы ни войны, ни событий в Крыму, мы жили бы мирно", - уверен Сердюк.

По его словам, "Виктор Янукович прямо возлагает на них ответственность".

"У нас уже подготовлен в Совет Европы запрос с требованием начать выполнять это соглашение", - сказал Сердюк. Он напомнил, что до 2015 года Совет Европы обеспечивал мониторинг расследования преступлений на "майдане", "но потом этот вопрос они забросили". Янукович, по словам адвоката, считает, что западные подписанты соглашения "обманули народ Украины, так как невыполнение соглашения привело к обману надежд и трагическим последствиям".

В то же время он заявил, что "часть ответственности за события лежит на оппозиции - за начало войны, за потерю Крыма, за разрушение инфраструктуры в государстве, поэтому сейчас ведется юридическая работа над вопросом привлечения политиков к ответственности".

Ранее в понедельник Сердюк сообщил об исчезновении оригинала соглашения об урегулировании кризиса на Украине 2014 года из Администрации президента и не исключил его умышленного уничтожения.

Речь идет о соглашении об урегулировании кризиса на Украине, которое было подписано 21 февраля 2014 года президентом Украины Виктором Януковичем с представителями украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком при посредничестве главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, руководителя Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.