Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Янукович готовит запросы западным подписантам соглашения об урегулировании кризиса

Международная панорама
31 июля, 19:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, июля. /ТАСС

Как сообщил адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк, "суть запросов - предоставить оригинал этого соглашения и информацию относительно того, почему оно не было выполнено"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича готовит запросы в МИД Германии, Франции и Польши с просьбой предоставить оригинал соглашения об урегулировании кризиса на Украине, подписанного в разгар событий на майдане, 21 февраля 2014 года, президентом Виктором Януковичем с украинской оппозицией при посредничестве представителей стран Евросоюза. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

Читайте также новости по теме:
Кризис на Украине
© Валерий Матыцин/ТАСС

Минобороны продолжит публикацию архивов, чтобы помешать фальсификации истории

Суд обязал антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Виталия Кличко

СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите Фомину

"Мы готовим запросы к европейским гарантам соглашения. Суть запросов - предоставить оригинал этого соглашения и информацию относительно того, почему оно не было выполнено", - сообщил Сердюк, добавив, что подготовлены и аналогичные обращения к представителям украинской оппозиции времен подписания документа.

Сердюк пояснил, что защита пытается получить оригинал соглашения, поскольку считает его "одним из ключевых доказательств" в делах, касающихся событий в стране 2014 года.

Защитник заявил о необходимости дать оценку "действиям европейских политиков, потому что на них в равной степени лежит ответственность за трагические события на Украине".

"Если бы соглашение было выполнено, то ничего, что сейчас есть, не было бы, то есть в 2014 году должны были быть проведены перевыборы президента, возвращена конституция 2004 года, которая кардинально ограничивает полномочия президента, проведены демократические процессы. Не было бы ни войны, ни событий в Крыму, мы жили бы мирно", - уверен Сердюк.

По его словам, "Виктор Янукович прямо возлагает на них ответственность".

"У нас уже подготовлен в Совет Европы запрос с требованием начать выполнять это соглашение", - сказал Сердюк. Он напомнил, что до 2015 года Совет Европы обеспечивал мониторинг расследования преступлений на "майдане", "но потом этот вопрос они забросили". Янукович, по словам адвоката, считает, что западные подписанты соглашения "обманули народ Украины, так как невыполнение соглашения привело к обману надежд и трагическим последствиям".

В то же время он заявил, что "часть ответственности за события лежит на оппозиции - за начало войны, за потерю Крыма, за разрушение инфраструктуры в государстве, поэтому сейчас ведется юридическая работа над вопросом привлечения политиков к ответственности".

Ранее в понедельник Сердюк сообщил об исчезновении оригинала соглашения об урегулировании кризиса на Украине 2014 года из Администрации президента и не исключил его умышленного уничтожения.

Речь идет о соглашении об урегулировании кризиса на Украине, которое было подписано 21 февраля 2014 года президентом Украины Виктором Януковичем с представителями украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком при посредничестве главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, руководителя Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Румынии: конфликт вокруг самолета с Рогозиным был создан преднамеренно
2
NYT: умер актер Сэм Шепард
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
5
Новый Борский мост через Волгу открыли в Нижнем Новгороде
6
NYT: россиянам стали чаще отказывать в визах США после ответа РФ на возможные санкции
7
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама