WSJ: Пентагон и Госдеп предлагают поставлять Киеву противотанковое оружие

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НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений, Белый дом его еще не одобрил. Об этом говорится в статье американской газеты The Wall Street Journal.
Как отмечает издание со ссылкой на источники из числа военных и дипломатов, "Пентагон и Госдепартамент разработали план снабжения Украины противотанковыми ракетами и прочими вооружениями, они добиваются одобрения со стороны Белого дома".
Вооружения, о которых идет речь, американские чиновники классифицируют как оборонительное.
По сведениям издания, речь, вероятнее всего, идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, а также, возможно, о системах противовоздушной обороны и иных вооружениях. При этом, согласно плану, украинские военные с противотанковыми комплексами "были бы размещены в стороне от передовой зоны конфликта", чтобы не допустить эскалации.
"Если украинцы будут применять эти вооружения ненадлежащим образом, Вашингтон может прекратить свою поддержку или предоставление технической помощи", - говорится в статье.
"Сотрудник администрации [США] высокого ранга сообщил, что решение относительно предложения поставлять вооружения пока еще не принято, этот вопрос не обсуждали во время состоявшейся на прошлой неделе встречи на высоком уровне в Белом доме, посвященной России, - говорится в статье.
Сообщается также, что президента Дональда Трампа пока не оповестили о плане, и его позиция неизвестна.
"Некоторые американские и украинские чиновники заявили, что, по их мнению, до того, как Белый дом примет окончательное решение, могут пройти месяцы", - сообщает издание.
По сведениям The Wall Streetr Journal, указанное предложение поддерживает министр обороны США Джеймс Мэттис.
Как отмечается в публикации, официальный представитель министерства обороны США подполковник сухопутных войск Мишель Балданза заявила, что США "не исключают возможности" поставок "оборонного оружия поражающего действия Украине".
Пентагон и Госдепартамент пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне о предоставлении комментариев на этот счет.
В статье говорится, что Германия и Франция придерживаются позиции, согласно которой поставки американского оружия на Украину могут привести к обострению конфликта в этой стране. По сведениям издания, американская сторона рассчитывает, что положительно предоставление таких вооружений Киеву восприняли бы Канада, Великобритания, Польша и Литва.