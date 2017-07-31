Сторонники Макрона поставили под сомнение достоверность новых публикаций WikiLeaks

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Пропрезидентское движение "Республика на марше" намерено проинформировать французскую юстицию о новых публикациях WikiLeaks, которые были обнародованы в понедельник. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление этого политического объединения.

"Пытаясь выдать эти документы за новые, WikiLeaks стремится провести новую операцию по дестабилизации, аналогичную той, которая была предпринята в мае, - считают авторы заявления. - По нашим предварительным данным, это те же документы, которые были опубликованы 5 мая".

По словам представителей "Республики на марше", движение сохраняет бдительность в отношении этих публикаций.

"Хакерская атака привела к распространению множества недостоверных писем наряду с подлинными документами о работе движения", - отмечается в заявлении.

"Республика на марше" будет информировать прокурора республики об этой новой публикации в контексте уже ранее поданной жалобы на несанкционированный доступ к данным и посягательство на тайну переписки", - говорится в сообщении движения.

Ранее организация WikiLeaks обнародовала более 20 тыс. электронных писем, связанных с предвыборной кампанией Эмманюэля Макрона, занимающего в данный момент пост президента Франции.