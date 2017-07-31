Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: Трамп решил снять Скарамуччи с должности директора по коммуникациям Белого дома

Международная панорама
31 июля, 21:45 дата обновления: 31 июля, 21:51 UTC+3

Финансист занимал этот пост всего лишь 10 дней

Поделиться
Материал из 1 страницы
Энтони Скарамуччи

Энтони Скарамуччи

© REUTERS/Jonathan Ernst

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил уволить американского финансиста Энтони Скарамуччи с поста директора по коммуникациям в аппарате Белого дома спустя всего 10 дней после его назначения. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации.

О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа.

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американские ученые решили проблему протекших труб
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Посольство США в РФ предупредило о возможном снижении оперативности выдачи виз
4
NYT: Трамп решил снять Скарамуччи с должности директора по коммуникациям Белого дома
5
WSJ: Пентагон и Госдеп предлагают поставлять Киеву противотанковое оружие
6
NYT: умер актер Сэм Шепард
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама