NYT: Трамп решил снять Скарамуччи с должности директора по коммуникациям Белого дома

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НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил уволить американского финансиста Энтони Скарамуччи с поста директора по коммуникациям в аппарате Белого дома спустя всего 10 дней после его назначения. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации.
О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа.
Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.