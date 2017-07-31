NYT: Трамп решил снять Скарамуччи с должности директора по коммуникациям Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил уволить американского финансиста Энтони Скарамуччи с поста директора по коммуникациям в аппарате Белого дома спустя всего 10 дней после его назначения. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации.

О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа.

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.