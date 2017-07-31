Последний немецкий самолет Tornado покинул авиабазу Инджирлик в Турции

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Последний немецкий самолет-разведчик Tornado покинул авиабазу Инджирлик в Турции и вернулся в Германию. Об этом в понедельник сообщила представитель минобороны ФРГ.

По ее словам, последний из пяти Tornado, которые были ранее размещены в Турции, приземлился на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Бундестаг (парламент ФРГ) 21 июня одобрил вывод военнослужащих Бундесвера и передислокацию самолетов с базы Инджирлик и переброске их в Иорданию. Это было связано с отказом Анкары пускать туда германских парламентариев.

Как ожидается, самолеты-разведчики смогут снова участвовать в операции западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) примерно с октября. До этого они будут находиться в Германии. В Иорданию - на базу Аль-Азрак - по морю и воздуху будут переброшены необходимое оборудование и технические средства. По данным Бундесвера, там следует также провести строительные работы.