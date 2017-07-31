Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Украины назвал "дискриминацией" принятый в РФ закон об упрощении получения гражданства

Международная панорама
31 июля, 23:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, июля. /ТАСС

12 июля Госдума приняла поправки, снимающие препятствия для получения гражданства России бывшими украинцами

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины расценивает как правовую дискриминацию принятый в России закон об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ украинцам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

12 июля Госдума приняла поправки, снимающие препятствия для получения гражданства России бывшими украинцами. Депутаты разрешили им не предоставлять справку об отказе от гражданства Украины из компетентных национальных органов.

Как пояснил тогда глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, получить справку об отказе от гражданства с Украины "сейчас невозможно". Соответствующий закон был подписан 30 июля президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно заявлению украинского МИД, это "продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России".

"Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, есть соответствующий указ президента Украины", - добавили в ведомстве.

Ранее спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько заявил, что процедура выхода из украинского гражданства может быть изменена только по решению Верховной рады и независимо от любых решений иностранных государств, процедура останется прежней. По его словам если граждане не вышли из гражданства в соответствии с украинским законом, то они будут оставаться гражданами Украины.

Согласно данным МВД России, на сегодняшний день принятия в гражданство РФ ожидают порядка 600 тысяч украинцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США ввели санкции против Мадуро
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
Трамп уволил Скарамуччи
5
Американские ученые решили проблему протекших труб
6
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама