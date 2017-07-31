МИД Украины назвал "дискриминацией" принятый в РФ закон об упрощении получения гражданства

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины расценивает как правовую дискриминацию принятый в России закон об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ украинцам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

12 июля Госдума приняла поправки, снимающие препятствия для получения гражданства России бывшими украинцами. Депутаты разрешили им не предоставлять справку об отказе от гражданства Украины из компетентных национальных органов.

Как пояснил тогда глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, получить справку об отказе от гражданства с Украины "сейчас невозможно". Соответствующий закон был подписан 30 июля президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно заявлению украинского МИД, это "продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России".

"Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, есть соответствующий указ президента Украины", - добавили в ведомстве.

Ранее спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько заявил, что процедура выхода из украинского гражданства может быть изменена только по решению Верховной рады и независимо от любых решений иностранных государств, процедура останется прежней. По его словам если граждане не вышли из гражданства в соответствии с украинским законом, то они будут оставаться гражданами Украины.

Согласно данным МВД России, на сегодняшний день принятия в гражданство РФ ожидают порядка 600 тысяч украинцев.