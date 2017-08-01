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Bild: правительство ФРГ добивается от ЕС ужесточения курса по отношению к Анкаре

Международная панорама
1 августа, 0:21 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 31, июля. /ТАСС

По данным издания, в Берлине необходимость изменения курса обосновывают нарушениями принципов демократии и норм правового государства в Турции

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БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Правительство ФРГ добивается ужесточения курса Евросоюза в отношениях с Турцией. Об этом в понедельник сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ кабмина.

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По данным издания, в Берлине необходимость изменения курса обосновывают нарушениями принципов демократии и норм правового государства в Турции. Конкретно власти ФРГ призывают Еврокомиссию изучить вопрос о полном прекращении предоставления Анкаре финансовой помощи, выделяемой в рамках переговоров о вступлении страны в ЕС. Речь идет о миллиардах евро, пишет Bild.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль 20 июля заявил о том, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвинили в содействии деятельности террористических группировок.

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