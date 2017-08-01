Китай отмечает 90-летнюю годовщину создания Народно-освободительной армии

ПЕКИН, 1 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Крупнейшие в мире вооруженные силы - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) - отмечают во вторник 90-летнюю годовщину со дня образования. История НОАК восходит к Наньчанскому восстанию 1 августа 1927 года, когда расквартированные в городе Наньчан части гоминьдановской армии выступили против антикоммунистического переворота, устроенного партией Гоминьдан.

В связи с памятной датой, высшее военное руководство организует прием в Доме народных собраний в центре Пекина. Ожидается, что на нем выступит председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин.

По всей стране в честь дня образования вооруженных сил пройдут праздничные концерты и митинги, собрания ветеранов, а также выставки и экспозиции, посвященные важнейшим этапам строительства и развития НОАК.

Парад

Накануне годовщины создания национальных вооруженных сил Китай 30 июля провел на крупнейшем в стране полигоне Чжужихэ (северный автономный район Внутренняя Монголия) военный парад. Смотр войск принимал лично главнокомандующий, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин. В нем приняли участие 12 тысяч военнослужащих и 600 единиц техники, среди которой более 100 самолетов. Как сообщило Центральное телевидение Китая, около 40% видов вооружений демонстрировались впервые.

Власти до последнего времени скрывали факт подготовки этого мероприятия - государственные СМИ впервые сообщили о нем лишь накануне, в субботу вечером. Иностранная пресса к освещению парада допущена не была. Трансляцию с места событий вели Центральное телевидение, Международное и Народное радио Китая.

"Техническую" часть парада открыла армейская авиация. Две группы из 17 и 24 боевых вертолетов Z-19 сформировали цифры "81" (1 августа - день основания НОАК) и "90" (в честь 90-летней годовщины).

В ходе парада Китай также впервые продемонстрировал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) национальной разработки DF-31AG ("Дунфэн-31-эй-джи"). Как отмечалось в репортаже, максимальная дальность этого комплекса превышает 10 тыс. км.

Одним из наиболее долгожданных участников воздушной части парада для гостей и зрителей стал сконструированный с применением технологии радиолокационной малозаметности ("стелс") истребитель пятого поколения национальной разработки J-20 ("Цзянь-20"). Над полигоном в одном строю пролетели сразу три таких машины, что стало дебютом этой серии на подобных торжественных мероприятиях.

Впервые широкой публике был продемонстрирован и новейший истребитель для завоевания превосходства в воздухе J-16 ("Цзянь-16"). Кроме того, в "воздушной" программе была показана и палубная авиация - истребители J-15 ("Цзянь-15") из авиакрыла единственного и первого на вооружении ВМС НОАК авианосца "Ляонин".

После завершения парада председатель КНР заявил военнослужащим, что Китаю, как никогда ранее в его истории, необходимо сформировать мощные вооруженные силы для защиты суверенитета и интересов страны.

Юбилейная экспозиция

Военный музей китайской народной революции в Пекине открыл экспозицию в честь 90-летия со дня основания Народно- освободительной армии Китая (НОАК). До открытия для широкой публики выставку посетил Си Цзиньпин и другие руководители страны.

Экспозиция выстроена в хронологическом порядке и берет свое начало от событий 1 августа 1927 года - Наньчанского восстания. Тогда расквартированные в городе Наньчан части гоминьдановской армии под руководством коммунистов подняли мятеж, который считается первым вооруженным выступлением против Гоминьдана. Несмотря на то, что Наньчанское восстание было подавлено, в ходе него сложилось ядро будущего военно-политического руководства КНР. Главным создателем НОАК считается лидер китайской революции Мао Цзэдун, образ которого - центральный в экспозиции.

На выставке, площадь которой достигает немногим менее 5 квадратных километров, представлено более тысячи фотографий и 1,3 тысяч других экспонатов, из которых около сотни демонстрируются впервые. Во дворе музея также представлены образцы современного вооружения: основной боевой танк Тип-99А, а также мобильная пусковая установка МБР DF-31A ("Дунфэн-31-эй"), а также другая техника.

Выставка отражает основные вехи строительства НОАК, включая гражданскую войну в Китае, складывание регулярной армии под руководством Коммунистической партии Китая (КПК), участие "китайских добровольцев" в Корейской войне (1950-1953), создание ракетно-ядерного оружия. Нашли свое место пограничный конфликт с СССР в конце 1960-х годов прошлого века, столкновения с сопредельными странами в Южно- Китайском море.

Однако одной из важнейших целей для авторов экспозиции стала демонстрация того, что вооруженные силы развиваются и преобразуются в соответствии с нуждами и потребностями страны. Этот акцент стал особенно актуальным на фоне инициированной руководством страны во главе с председателем КНР Си Цзиньпином масштабной военной реформы.

Реформа вооруженных сил

В конце 2015 года власти страны начали масштабную реформу вооруженных сил, которую многие местные и зарубежные эксперты назвали "наиболее радикальной" в истории НОАК. Помимо сокращения численности ВС на 300 тыс. человек (до 2 млн военнослужащих), серьезные преобразования произошли в организационно-штатной структуре НОАК и системе управления войсками.

В декабре 2015 года руководство страны заявило о преобразовании Второго артиллерийского корпуса НОАК (ракетные войска стратегического назначения) в Ракетные войска, а также о создании принципиально нового вида - Войск стратегической поддержки.

Генеральный штаб, Главное политическое управление, Главное управление тыла, Главное управление вооружений и военной техники были преобразованы в 15 военно- административных единиц, которые подчиняются напрямую высшему военному органу - Центральному военному совету (ЦВС), председателем которого является Си Цзиньпин. В составе органов управления ВС также было создано Командование сухопутных войск, функции которого ранее выполнял упраздненный в ходе реформы Генштаб НОАК.

Преобразования в системе крупных войсковых формирований также были ожидаемыми. В 1950-х годах территория страны была разделена на 13 военных округов, в 1960-х их число сократили до 11, во время реформы 1985-1988 гг. - до 7. В 2014 году появились первые сообщения об очередных преобразованиях, а в ноябре 2015 года о том, что на смену военным округам придут зоны боевого командования.

1 февраля 2016 года было объявлено об изменении региональной системы управления НОАК: 7 военных округов преобразовали в 5 зон боевого командования - Северную, Южную, Западную, Восточную и Центральную - под их управлением находятся все соединения, части и корабли сухопутных войск, ВВС и ВМС НОАК.

Целью данных преобразований было создание трехзвенной системы управления войсками: Центральный военный совет КНР - оперативное командование - подразделение. В частности, отмечалось, что новая структура управления позволит повысить эффективность системы управления войсками и уровень взаимодействия между различными родами и видами войск.

Численность

Вооруженные силы Китая остаются крупнейшей по численности армией мира. К моменту окончания гражданской войны в Китае и образования КНР 1 октября 1949 года на активной службе находились 5,5 млн военнослужащих. Позже эта цифра постепенно сокращалась, однако во время региональных и внутриполитических кризисов вновь росла: в 1951 году во время Корейской войны она достигла 6,27 млн, а в 1975 году во времена Культурной революции - 6,1 млн солдат и офицеров.

В настоящее время численность вооруженных сил оценивается в 2,3 млн человек. В конце 2015 года власти страны объявили о масштабной военной реформе в ходе которой НОАК будет сокращена еще на 300 тыс. человек, по этой причине ожидается, что к концу 2017 года ее численность составит около 2 млн военнослужащих.

Военный бюджет

Несмотря на численное сокращение НОАК власти страны на протяжении десятилетий увеличивают расходы на нужды вооруженных сил. В 2017 году оборонный бюджет Китая вырос на 7% до 1,044 трлн юаней (около 151,97 млрд долларов). Это составляет около 1,3% от ВВП Китая.

По этому показателю КНР занимает второе место в мире после США. Однако ряд аналитиков утверждают, что реальные расходы Китая на оборону составляют значительно более высокую цифру. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2016 году они составили около 215 млрд долларов.