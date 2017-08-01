Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саакашвили обвинил Порошенко в фальсификации документов о его гражданстве

Международная панорама
1 августа, 0:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

Экс-глава Одесской области отметил, что президент Украины пытается лишить его гражданства, основываясь на документе с поддельной подписью

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что администрация президента Украины опубликовала поддельную анкету о его вступлении в гражданство.

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства из-за "представления недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство". Позднее постпред Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев опубликовал в Facebook фотокопию страницы заявления Саакашвили на получение украинского гражданства. В нем содержится пункт "под судом и следствием на территории иностранных государств не нахожусь", под которым стоит подпись Саакашвили.

Смотрите также

В Раде предлагают создать группу по расследованию ситуации с гражданством Саакашвили

СМИ: Саакашвили заявил, что в хочет в ближайшее время в корне изменить ситуацию на Украине

Саакашвили назвал незаконным лишение его украинского гражданства

"Порошенко издал свой так называемый указ, где он пытается меня лишить гражданства, [основываясь] на поддельном документе. Они сами признали, что подпись там не моя. То есть, они сфальцифицировали документ - администрация президента занялась прямым подлогом. Тут вопросы не о моих преступлениях, тут речь идет о преступлениях Порошенко и его людей, которые это фальсифицировали", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам экс-главы Одесской области, он правильно заполнил все необходимые анкеты для получения украинского гражданства. "Покажите мне мои документы, где документы? Документов нет. Они сфальцифицировали, выдали документы, где стоит моя фальшивая подпись", - утверждает он.

Теперь, как уверяет Саакашвили, необходимо возбудить уголовное дело о фальсификации документов. "Если подпись фальшивая, давайте открывать уголовные дела, давайте как минимум сажать главу администрации президента, давайте сажать главу комиссии [по вопросам гражданства при главе государства]", - призвал он.

Саакашвили заявил, что будет делать все возможное, чтобы "быстро вернуться" на Украину.

Обвинения Саакашвили

Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007 и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения полномочий и до инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили.

В 2014 году в Грузии экс-президенту были предъявлены обвинения в организации расправы над участниками мирного митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, ему инкриминировалась организация вооруженного нападения на депутата Валерия Гелашвили, а также растрата госсредств в 2009-2012 годах.

В мае 2015 года Саакашвили было предоставлено гражданство Украины, в связи с чем, по решению президента Грузии, было прекращено его грузинское гражданство. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он занимал пост губернатора Одесской области. Спустя полтора года Саакашвили ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.

26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Согласно последним данным, Саакашвили сейчас находится в США, но дата его возможного возвращения на Украину пока неизвестна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
2
МИД Украины назвал "дискриминацией" принятый в РФ закон об упрощении получения гражданства
3
США ввели санкции против Мадуро
4
Белый дом: Трамп посчитал недопустимыми грубые высказывания Скарамуччи о своих коллегах
5
СМИ: хакеры похитили данные о сюжете "Игры престолов"
6
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
7
CNN: Трамп уволил Скарамуччи, чтобы показать, кто главный в Белом Доме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама