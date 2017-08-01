Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России

ТАСС, 1 августа. Сенатор-республиканец Джон Маккейн не удивлен решением Москвы выслать из России сотни американских дипломатов в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта, предусматривающего дальнейшее ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

"Неудивительно, что [президент России Владимир] Путин высылает наших американских дипломатов, но он и его окружение продолжат платить за атаки на нашу демократию", - написал парламентарий в Twitter. Маккейн относится к числу тех сенаторов, которые выступают с наиболее жесткой критикой в отношении России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции.

Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K — John McCain (@SenJohnMcCain) 31 July 2017

МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. Кроме того, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.