CNN: новый глава аппарата Белого дома был недоволен увольнением директора ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Генерал Джон Келли, приступивший в понедельник к выполнению обязанностей руководителя аппарата сотрудников Белого дома, был недоволен решением президента США Дональда Трампа уволить в мае директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

Генерал Корпуса морской пехоты Джон Келли и экс-директор ФБР Джеймс Коми никогда не были особенно дружны, однако они уважали профессионализм друг друга, отмечалось в репортаже. Когда Келли, назначенный на пост министра национальной безопасности в администрации Трампа, узнал в начале мая об увольнении Коми с поста директора ФБР, то позвонил ему и выразил свое негодование по поводу того, как это кадровое решение было обставлено.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Таким образом Коми прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на 10-летний срок.

Генерал Келли в 2008-2009 годах командовал резервом Корпуса морской пехоты, а ранее занимал пост командующего Южным командованием США, в сферу ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, а также страны Карибского бассейна. 20 января 2017 года, с приходом к власти администрации Трампа, он был назначен на пост министра национальной безопасности, а 28 июля сменил Рейнса Прибэса на посту руководителя аппарата сотрудников Белого дома.