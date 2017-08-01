Власти Италии не достигли соглашения с неправительственными организациями по мигрантам

РИМ, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Италии не сумело достичь соглашения с неправительственными организациями по вопросу новых норм оказания помощи мигрантам в море. Как сообщило в понедельник агентство ANSA со ссылкой на МВД Италии, лишь две из восьми организаций, оказывающих помощь терпящим бедствия в Сицилийском проливе, - Save the children и Moas - подписали разработанный итальянским ведомством кодекс норм.

При этом "Врачи без границ" и ряд других организаций отказались подписывать документ, утверждая, что он препятствует их работе, нарушает принципы гуманитарной деятельности и даже является незаконным. Новые нормы предполагают соблюдение 13 пунктов. В их числе запрет на заход кораблей неправительственных организаций в территориальные воды Ливии (за исключением особых ситуаций), запрет на подачу сигналов лодкам с мигрантами, запрет пересаживать спасенных на другие корабли, а также требование сообщать властям об источниках финансирования организации. Кроме того, итальянские власти настаивают на том, чтобы на судах неправительственных организаций присутствовали сотрудники итальянской полиции.

Все экипажи неправительственных организаций должны соответствовать требованиям и обладать необходимым оборудованием для спасения и перевозки людей, а также на борту должны иметься холодильники для хранения трупов погибших. МВД пригрозило санкциями организациям, не подписавшим кодекс, вплоть до закрытия доступа в итальянские порты.

Необходимость в разработке подобного свода правил появилась после того, как с начала 2017 года поток мигрантов в Италию увеличился почти на 20% по сравнению с первым полугодием 2016 года. Рим заявил, что резерв для приема мигрантов исчерпан. 40% из почти 100 тыс. прибывших помощь в море оказали неправительственные организации из разных стран, которые обвиняются в том, что способствуют увеличению миграционного потока и тем или иным образом становятся пособниками незаконных перевозчиков.

Кодекс правил для неправительственных организаций - это лишь одна инициатива итальянского правительства, которое ищет пути разрешения проблемы. Одна из главных задач - добиться урегулирования в Ливии, откуда отправляются 90% мигрантов родом преимущественно из африканских стран. Еще одна задача - борьба с картелями по незаконной перевозке людей. Италия для этой цели по просьбе ливийских властей создает миссию с привлечением ВМС.

Национальный парламент должен одобрить соответствующий правительственный декрет во вторник.