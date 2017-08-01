Эксперт: Трамп утратил контроль над развитием российско-американских отношений

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Принятие Конгрессом США законопроекта, предусматривающего ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, означает, что президент США Дональд Трамп фактически лишился возможности самостоятельно вырабатывать политический курс Вашингтона в отношении Москвы. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала Bloomberg бывший спецсоветник госсекретаря США по делам новых независимых государств, научный сотрудник нью-йоркского Совета по международным отношениям Стивен Сестанович.

"Причина, по которой ему [Трампу] не удалось не допустить принятия законопроекта о санкциях, состоит в том, что Конгресс ему не верит, - отметил эксперт. - Они [законодатели] хотели дать понять, что это они будут решать, будут ли смягчены санкции [против РФ]".

"Серьезная проблема для Трампа состоит в том, что он потерял контроль над политикой в отношении России. Это для него гораздо более важная проблема, чем то, сколько людей будут работать в посольстве в Москве", - добавил Сестанович.

Что будет с посольством?

На вопрос о том, как скажутся на работе американских дипломатов принятые РФ меры в ответ на ужесточение санкций со стороны Вашингтона, политолог ответил: "Это серьезно повлияет на то, как будут вести дела посольство США в Москве и консульства в других российских городах". По его мнению, "основной эффект сразу же будет оказан на технический персонал из числа россиян", однако "со временем возможно и увольнение сотрудников-американцев".

"Не обязательно, что власти [США и РФ] будут меньше говорить, но общий настрой будет гораздо хуже, - добавил он. - Дипломаты и должностные лица из обеих столиц [Москвы и Вашингтона] могут поддерживать контакты, но атмосфера будет совсем иной".

Говоря о том, какие дальнейшие меры может принять Россия, Сестанович указал: "Кажется, что и президент Трамп, и президент Путин заинтересованы в расширении сотрудничества между государствами. Это будет труднее. К примеру, менее вероятно, что получится сотрудничать по Сирии, менее вероятно, что Россия отступит на Украине, менее вероятно, что русские будут сотрудничать по Северной Корее".

Санкции США и ответ России

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Белый дом сообщил, что Трамп намерен подписать данный документ.

В свою очередь МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.