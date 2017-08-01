Эксперт: Трамп утратил контроль над развитием российско-американских отношений

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НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Принятие Конгрессом США законопроекта, предусматривающего ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, означает, что президент США Дональд Трамп фактически лишился возможности самостоятельно вырабатывать политический курс Вашингтона в отношении Москвы. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала Bloomberg бывший спецсоветник госсекретаря США по делам новых независимых государств, научный сотрудник нью-йоркского Совета по международным отношениям Стивен Сестанович.
"Причина, по которой ему [Трампу] не удалось не допустить принятия законопроекта о санкциях, состоит в том, что Конгресс ему не верит, - отметил эксперт. - Они [законодатели] хотели дать понять, что это они будут решать, будут ли смягчены санкции [против РФ]".
"Серьезная проблема для Трампа состоит в том, что он потерял контроль над политикой в отношении России. Это для него гораздо более важная проблема, чем то, сколько людей будут работать в посольстве в Москве", - добавил Сестанович.
На вопрос о том, как скажутся на работе американских дипломатов принятые РФ меры в ответ на ужесточение санкций со стороны Вашингтона, политолог ответил: "Это серьезно повлияет на то, как будут вести дела посольство США в Москве и консульства в других российских городах". По его мнению, "основной эффект сразу же будет оказан на технический персонал из числа россиян", однако "со временем возможно и увольнение сотрудников-американцев".
"Не обязательно, что власти [США и РФ] будут меньше говорить, но общий настрой будет гораздо хуже, - добавил он. - Дипломаты и должностные лица из обеих столиц [Москвы и Вашингтона] могут поддерживать контакты, но атмосфера будет совсем иной".
Говоря о том, какие дальнейшие меры может принять Россия, Сестанович указал: "Кажется, что и президент Трамп, и президент Путин заинтересованы в расширении сотрудничества между государствами. Это будет труднее. К примеру, менее вероятно, что получится сотрудничать по Сирии, менее вероятно, что Россия отступит на Украине, менее вероятно, что русские будут сотрудничать по Северной Корее".
Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Белый дом сообщил, что Трамп намерен подписать данный документ.
В свою очередь МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.