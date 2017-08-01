Кадровые войны: Скарамуччи уволен через 10 дней после назначения

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Белый дом продолжают сотрясать стихийные кадровые перестановки, которые фактически блокируют работу администрации: в понедельник было объявлено об уходе с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи ровно в тот же день, когда приступил к выполнению своих обязанностей новый руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. Последний, как отметила пресс-секретарь администрации Сара Сандерс, намерен привнести в Белый дом новую структуру и дисциплину.

Ключевые назначения каждую неделю

Череда кадровых перестановок в Белом доме началась именно с назначения Трампом эксцентричного финансиста Скарамуччи на пост директора по коммуникациям 21 июля. Именно это решение, как отмечала, в частности, газета New York Times, стало причиной ухода со своего поста бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, в корне не согласившегося с появлением в Белом доме Скарамуччи. В тот же день на место Спайсера была назначена его первый заместитель Сара Сандерс.

Еще до назначения Скарамуччи на высокую должность в администрации было известно о его разногласиях с теперь уже бывшим главой аппарата сотрудников Белого дома Райнсом Прибэсом. Эти размолвки Скарамуччи сначала публично отрицал перед журналистами, а потом при первой появившейся возможности подтвердил, в грубой форме раскритиковав его. В минувший четверг он в беседе с репортером журнала New Yorker в крайне грубой форме отозвался о Прибэсе и еще ряде приближенных Трампа. Буквально на следующий день было объявлено об отставке Прибэса.

В пятницу же Трамп объявил о том, что его в этой должности сменит отставной генерал и бывший министр национальной безопасности США Джон Келли. Эта новость изначально была расценена скорее как победа Скарамуччи, однако позднее подчеркнула широкие полномочия Келли и доверие к нему со стороны президента.

Назначение Келли

Начальник аппарата сотрудников Белого дома выполняет функции старшего советника президента США и руководит исполнительным офисом главы государства. В его обязанности входит назначение на ключевые должности в администрации, переговоры с Конгрессом относительно планов президента, надзор за действиями сотрудников Белого дома, а также еще ряд ключевых административных функций, в том числе формирование графика президента.

О том, что приход Келли на этот пост должен привести к порядку и дисциплине, в администрации говорили местные СМИ, члены Конгресса, а также сама пресс-секретарь лидера США Сара Сандерс. "Думаю, он привнесет порядок и дисциплину в западное крыло Белого дома", - отмечала открытый критик Трампа, сенатор от Республиканской партии Сьюзан Коллинс.

Телекомпания CNN сообщила в понедельник, что генерал Келли - это "новый шериф", который должен навести порядок в аппарате сотрудников Белого дома, где различные фракции соперничают за право прямого доступа к президенту Трампу.

Ровно такой же точки зрения придерживаются и в самом Белом доме. "Генерал Келли привнесет в Белый дом новую структуру, дисциплину и власть. Мы рады работать с ним", - сказала в понедельник Сандерс на регулярном брифинге для журналистов. Примечательно, что она также обратила внимание на то, что Келли будут подчиняться абсолютно все сотрудники Белого дома, включая, вероятно, и дочь Трампа Иванку, и ее супруга Джареда Кушнера, которые являются советниками главы государства.

Назначение и уход Скарамуччи

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая 2017 года пост директора по коммуникациям в аппарате Белого дома занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям Республиканской партии США. До Дубке при администрации президента-демократа Барака Обамы на указанной должности работала экс-глава пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки.

Скарамуччи был назначен на эту должность 21 июля и в первый же день в новом амплуа вышел к журналистам во время регулярного брифинга, чтобы рассказать о своих намерениях и познакомиться с прессой. Он пообещал наладить отношения президента со СМИ и возобновить регулярные транслируемые пресс-брифинги, которые временно проводились в закрытом режиме. Кроме того, он заверил и президента, и публику, что первым делом уволит из своей команды всех лиц, причастных к утечке данных из Белого дома.

Буквально через неделю состоялся его скандальный разговор с репортером New Yorker, который вызвал шквал критики со стороны консервативных СМИ и ряда высокопоставленных членов Конгресса. Однако Трамп, казалось бы, не придал этому факту большого значения. Вместе с тем, как отметила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов Сара Сандерс, "президент определенно посчитал, что комментарии Энтони были недопустимы для человека в этой должности".

Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что неприемлемыми такие выпады посчитал и Келли, который принял решение об увольнении Скарамуччи скорее даже не из личных мотивов, а продемонстрировав таким образом смену культуры в Белом доме. Фактически он послал сигнал другим сотрудникам, что их комментарии всегда будут отражаться на главе государства, пишет издание.

Об уходе Скарамуччи со своего поста сперва буквально одновременно сообщили со ссылкой на источники американские телекомпании, а спустя час эту информацию подтвердила пресс-служба Белого дома, опубликовав соответствующее заявление. Тем не менее о том, кто будет назначен новым директором по коммуникациям, пока не сообщается.

Дальнейшая судьба Скарамуччи пока также неясна. "У него нет роли в этой администрации на сегодняшний день", - сказала журналистам в понедельник Сандерс. Примечательно, что телекомпания СNN уже заявила, что не намерена нанимать покинувшего Белый дом Скарамуччи.

На сегодняшний день неизвестно, ожидаются ли дальнейшие кадровые перестановки в Белом доме, однако газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что новому руководителю аппарата сотрудников Келли были даны широкие полномочия и что Трамп сделал это, чтобы отставной генерал произвел существенные изменения в оргструктуре администрации.